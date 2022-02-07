CHP'li İBB'deki terör yapılanmasına tepki gösteren Muhtar Cavide'den Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'a dava

BÜTÜN İSTANBULLULARIN BİLGİLERİ TEHDİT ALTINDA

Karakülah, "PKK üyeliğinden gözaltına alınan ve soruşturması halen devam eden kadının Özel Kalem'de görevde tutulması akıl alır gibi değil. Bu kadın bilgilerimizi PKK'ya mı gönderdi? Bütün İstanbulluların bilgileri tehdit altında. Adımıza sahte kimlik mi çıkartılıyor yoksa başka bir şey mi yapılıyor bilmiyoruz. Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu Ekrem İmamoğlu" dedi.