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    • 07.02.2022 18:28
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    • 07.02.2022 18:28
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    CHP'li İBB'deki terör yapılanmasına tepki gösteren Muhtar Cavide'den Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'a dava

    Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB içerisinde teröristlerin ie alınması gündeme bomba gibi düşmüştü. Vatandaşların da tepki gösterdiği gelişmelere Esenyurt Koza Mahalle Muhtarı Cavide Karakülah da isyan etmişti. Terör örgütüyle bağlantısı olan İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü’nde çalışan Sevtap Ayman sebebiyle "Bütün İstanbulluların bilgileri tehdit altında" diyen Karakülah, İmamoğlu'na 5 Murat Ongun'a ise 3 kuruşluk dava açtı.

    Muhtar Cavide’den Ekrem İmamoğlu ve Ongun’a dava

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bütçe görüşmeleri esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı bilgilendirmede İBB'de çalışmaya başlayan çeşitli terör örgütleriyle iltisaklı 557 kişinin olduğunu açıkladı.

    Bu kişilerden biri de İBB Muhtarlar Müdürlüğü çalışanı Sevtap Ayman olduğu ortaya çıktı.

    Bunun üzerine İstanbul'da görev yapan muhtarlar İBB'ye tepki gösterdi. Tepki gösteren muhtarlar arasında bulunan Esenyurt ilçesi Koza Mahalle Muhtarı Cavide Karakülah, müdürlüğe giderek belediyenin kendisinden aldığı tüm ailevi bilgilerinin silinmesini isteyen dilekçe verdi.

        Muhtar Cavide Karakülah

        BÜTÜN İSTANBULLULARIN BİLGİLERİ TEHDİT ALTINDA
        Karakülah, "PKK üyeliğinden gözaltına alınan ve soruşturması halen devam eden kadının Özel Kalem'de görevde tutulması akıl alır gibi değil. Bu kadın bilgilerimizi PKK'ya mı gönderdi? Bütün İstanbulluların bilgileri tehdit altında. Adımıza sahte kimlik mi çıkartılıyor yoksa başka bir şey mi yapılıyor bilmiyoruz. Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu Ekrem İmamoğlu" dedi.

        Sevtap Ayman



            Bu açıklamalarının ardından aHaber'de katıldığı yayında özel hayatına ait kişisel bilgi ve fotoğraflarının İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından yönetildiği iddia edilen sosyal medya hesabından paylaşıldığını belirtti.

            İMAMOĞLU'NA 5 ONGUN'A 3 KURUŞLUK DAVA
            Bunun üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından muhtar Karakülah'a 10 bin TL tazminat davası açıldı. Muhtar Cavide Karakülah da verdiği dilekçe sonrasında aldığı tehditleri ve sosyal medyada uğradığı hakaretleri savcılağa sunarak Ongun hakkında 3 kuruşluk İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ise 5 kuruşluk dava açtı.
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