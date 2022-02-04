ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in 2. durağı CHP'li Zeydan Karalar oldu

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Büyükelçi Jeff Flake'in görevine başlar başlamaz yaptığı görüşmeler, ABD'nin yeni dönemde Türkiye'ye yönelik atacağı hamleler ile ilgili perspektif sunuyor.
Türkiye'de yeni göreve başlayan ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Belediye Başkanlarını ziyareti kapsamında CHP'li Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Cherly Flake ile birlikte Başkan Karalar ve eşi Nuray Karalar'ı ziyaret eden Jeff Flake, kentle ilgili bilgi aldı.
Başkan Zeydan Karalar ve Eşi Nuray Karalar, büyükelçi ve eşine Adana kebabı ikram etti. Ziyaret Seyhan baraj gölü manzarasında çekilen anı fotoğrafıyla son buldu.
GÖREVE YENİ BAŞLAYAN VE ADANA'MIZI ZİYARETE GELEN...
Karalar sosyal medya paylaşımında "Ülkemizdeki görevine yeni başlayan ve Adana'mızı ziyarete gelen ABD Ankara Büyükelçisi Sn. Jeff Flake ve eşi Sn. Cherly Flake'i sevgili eşim Nuray Hanım ile ağırladık" dedi.
İLK ZİYARET CHP'Lİ İMAMOĞLU'NA
Jeff Flake, 31 Ocak'ta eşi Cheryl Flake ile beraber Saraçhane'de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmişti.
İNGİLİZCE BİLDİĞİNİ İDDİA EDİYORDU