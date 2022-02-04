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    • Güncel
    • 04.02.2022 12:12
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    • 04.02.2022 12:26
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    ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in 2. durağı CHP'li Zeydan Karalar oldu

    ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Flake, 31 Ocak'ta CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmişti. Öte yandan ABD eski Başkanı Donald Trump Flake için, "zehirli bir kişilik ifadesini kullanmıştı.

    Elçi Jeff’in 2 durağı CHP’li Zeydan oldu

    ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Büyükelçi Jeff Flake'in görevine başlar başlamaz yaptığı görüşmeler, ABD'nin yeni dönemde Türkiye'ye yönelik atacağı hamleler ile ilgili perspektif sunuyor.

    Türkiye'de yeni göreve başlayan ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Belediye Başkanlarını ziyareti kapsamında CHP'li Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Cherly Flake ile birlikte Başkan Karalar ve eşi Nuray Karalar'ı ziyaret eden Jeff Flake, kentle ilgili bilgi aldı.

    Başkan Zeydan Karalar ve Eşi Nuray Karalar, büyükelçi ve eşine Adana kebabı ikram etti. Ziyaret Seyhan baraj gölü manzarasında çekilen anı fotoğrafıyla son buldu.

    GÖREVE YENİ BAŞLAYAN VE ADANA'MIZI ZİYARETE GELEN...

    Karalar sosyal medya paylaşımında "Ülkemizdeki görevine yeni başlayan ve Adana'mızı ziyarete gelen ABD Ankara Büyükelçisi Sn. Jeff Flake ve eşi Sn. Cherly Flake'i sevgili eşim Nuray Hanım ile ağırladık" dedi.

    İLK ZİYARET CHP'Lİ İMAMOĞLU'NA

    Jeff Flake, 31 Ocak'ta eşi Cheryl Flake ile beraber Saraçhane'de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmişti.

    İNGİLİZCE BİLDİĞİNİ İDDİA EDİYORDU

        Buradaki görüşmede İmamoğlu'nun Flake'in sözleriyle ilgisi olmayan "Ben iyiyim" cevabını vermesi tartışma konusu olmuştu.

        Görüşmede Flake'in İngilizce diliyle "Tabii ki Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri için vazgeçilmez bir müttefik. Çok önemli bir zamanda aramızda olan bu bağ oldukça önem taşıyor. O yüzden burada olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

        AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ'NDEN DEVLET ÜNİVERSİTESİNE YATAY GEÇİŞ...

        Ekrem İmamoğlu biyografisinde Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden devlet üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptığı ve lisans eğitimini burada başarıyla bitirdiği iddia ediliyor. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı sürecinde İngilizce bildiğini öne sürüyordu.

        DONALD TRUMP: ZEHİRLİ BİR KİŞİLİK

            Jeff Flake 2001-2013 yıllarında ABD Temsilciler Meclisi'nde, 2013-2019 arasında ise, Senato'da Arizona Senatörü olarak görev yaptı. 2019'da Başkan Trump'la çatışmaları nedeniyle Senato'dan istifa etti. Trump'la aynı partili (Cumhuriyetçi Parti) olmasına rağmen, hep çatışma yaşadı. Bu çatışmaların temelinde de genellikle Trump'ın gladyoyla ayrıştığı sorunlar bulunuyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, partisinin adayı Trump'ı değil, Demokrat Biden'ı destekledi.

            2017'de kaleme aldığı "Conscience of a Conservative (Bir Muhafazakârın Vicdanı)" kitabında Trump'ı ve Cumhuriyetçi Parti'yi sert bir şekilde kötülüyordu. Trump bu kitap sonrası, Flake'i "Zehirli bir kişilik" diye nitelendirdi.

            Cumhuriyetçi Senatör, Ankara'da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası, partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm." ifadelerini kullanmıştı.

            GLADYONUN ASKERİ

            Küresel gladyonun 90'lı yılların sonunda ilan ettiği Küreselleşme'nin, Büyük Ortadoğu Projesi'nin ve bunun uygulaması olan asimetrik savaşın en hararetli savunucusuydu. 2000'lerden itibaren ABD'nin "Küresel liderliğini" savunuyor. Gladyonun Irak işgalini ve Türkiye'yi parçalama hedefli terör örgütlerini hararetle destekledi. Irak lideri Saddam Hüseyin'e karşı düşmanca konuşmaları ve "Onu mutlaka durdurmalıyız" çağrıları bulunuyor.

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