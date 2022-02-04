ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in 2. durağı CHP'li Zeydan Karalar oldu

Cumhuriyetçi Senatör, Ankara'da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası, partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm." ifadelerini kullanmıştı.

GLADYONUN ASKERİ

Küresel gladyonun 90'lı yılların sonunda ilan ettiği Küreselleşme'nin, Büyük Ortadoğu Projesi'nin ve bunun uygulaması olan asimetrik savaşın en hararetli savunucusuydu. 2000'lerden itibaren ABD'nin "Küresel liderliğini" savunuyor. Gladyonun Irak işgalini ve Türkiye'yi parçalama hedefli terör örgütlerini hararetle destekledi. Irak lideri Saddam Hüseyin'e karşı düşmanca konuşmaları ve "Onu mutlaka durdurmalıyız" çağrıları bulunuyor.