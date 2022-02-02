CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam

Son dönemde mülteci düşmanlığına varan çıkışlarıyla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olay sözler söyledi.

ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell'in göreve geldikten sonra ziyaret talebini reddettiği hatırlatılarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ve ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüşmeleriyle ilgili yorumu soruldu.

Bu görüşmeleri "Emperyalistlerin uşaklığı" olarak yorumlayan Tanju Özcan, "Benim ülkeme zarar veren bir ülke, benim stratejik dostum olamaz." dedi.

Tanju Özcan şunları söyledi:



"AYIDAN POST AMERİKA'DAN DOST OLMAZ"

"Kimin kiminle görüşeceğine ben karar veremem. Bu ülke üzerine emperyal planlar kuran, 12 Eylül'ü gerçekleştiren, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren, PKK denilen terör örgütünü kuran ve hala yardım etmeye devam eden, FETÖ terör örgütünü kuran, şimdi de sığınmacı istilasıyla ülkeyi karıştırmaya çalışan Amerika; bu taktiklerinden vazgeçmediği sürece benim kapımdan bir tek Amerikalı yetkili giremez. Ben dönmem yolumdan, dönen dönsün. İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben anti-emperyalistim. Benim ülkeme zarar veren bir ülke, benim stratejik dostum olamaz.

"EMPERYALİSTLERİN UŞAKLIĞINI YAPMAM"

Bizim parti yetkililerine de söylüyorum. Amerika her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanı olmuştur. Ayıdan post Amerika'dan dost olmaz. Ben bu anlayıştayım. Bugün bu görevdeyim, yarın başka görevde olurum ama benim Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam"

İMAMOĞLU'NUN GÖRÜŞMELERİ

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık krizi bilinirken Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullu çile çekerken bile yabancı ülke elçileriyle görüşecek kadar hazırlık içinde olması dikkat çekiyor.



İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakıp yabancı ülke eliçileriyle sık sık görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullu karla boğuşurken İngiliz Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balıkçıda ziyafer çekmesinin ardından geçtiğimiz gün de ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ile görüştü.