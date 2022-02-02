CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam

Son dönemde mülteci düşmanlığına varan çıkışlarıyla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olay sözler söyledi.
ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell'in göreve geldikten sonra ziyaret talebini reddettiği hatırlatılarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ve ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüşmeleriyle ilgili yorumu soruldu.
Bu görüşmeleri "Emperyalistlerin uşaklığı" olarak yorumlayan Tanju Özcan, "Benim ülkeme zarar veren bir ülke, benim stratejik dostum olamaz." dedi.
Tanju Özcan şunları söyledi:
"AYIDAN POST AMERİKA'DAN DOST OLMAZ"
"Kimin kiminle görüşeceğine ben karar veremem. Bu ülke üzerine emperyal planlar kuran, 12 Eylül'ü gerçekleştiren, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren, PKK denilen terör örgütünü kuran ve hala yardım etmeye devam eden, FETÖ terör örgütünü kuran, şimdi de sığınmacı istilasıyla ülkeyi karıştırmaya çalışan Amerika; bu taktiklerinden vazgeçmediği sürece benim kapımdan bir tek Amerikalı yetkili giremez. Ben dönmem yolumdan, dönen dönsün. İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben anti-emperyalistim. Benim ülkeme zarar veren bir ülke, benim stratejik dostum olamaz.
"EMPERYALİSTLERİN UŞAKLIĞINI YAPMAM"
Bizim parti yetkililerine de söylüyorum. Amerika her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanı olmuştur. Ayıdan post Amerika'dan dost olmaz. Ben bu anlayıştayım. Bugün bu görevdeyim, yarın başka görevde olurum ama benim Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam"
İMAMOĞLU'NUN GÖRÜŞMELERİ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık krizi bilinirken Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullu çile çekerken bile yabancı ülke elçileriyle görüşecek kadar hazırlık içinde olması dikkat çekiyor.
İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakıp yabancı ülke eliçileriyle sık sık görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullu karla boğuşurken İngiliz Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balıkçıda ziyafer çekmesinin ardından geçtiğimiz gün de ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ile görüştü.
Görüşme Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşti.
İŞ BİRLİĞİ VE DESTEK VURGUSU
İmamoğlu ve Flake'in, muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.
İSTANBULLU KARLA BOĞUŞURKEN İMAMOĞLU BALIK ZİYAFETİNDE
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kar esareti yaşanırken İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Rumeli Kavağı'nda balık yemiş, görünütülerin ortaya çıkmasının ardından büyük tepki ile karşı karşıya kalmıştı.
İMAMOĞLU 'KUMPAS' DEDİ
İmamoğlu'nun siyasi kariyerine mal olacak görüntüleri Kılıçdaroğlu'nun sızdırdığı konuşulurken İmamoğlu da iddiaları destekler nitelikte "görüntülerin yayılması kumpas" dedi.
İMAMOĞLU'NUN ZİYARET DURAKLARI VE GÜZERGAHLARI
Balıkçı görüşmesinin karanlık noktaları birçok kişi tarafından merak konusu olurken CHP'li İBB Başkanı'nın şimdi de ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ile görüşmesi "2023 hazırlığı" yaptığı yorumlarını da bir kez daha güçlendirdi.
Bu gelişmelerin ardından İmamoğlu'nun ziyaret durakları ve güzergahları tüm dikkatleri üzerine topladı.