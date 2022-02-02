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    • 02.02.2022 18:43
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    CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam

    Son dakika haberleri... Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan krizler her açıklama ile yeniden gün yüzüne çıkıyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık krizi bilinirken Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullu çile çekerken bile yabancı ülke elçileriyle görüşecek kadar hazırlık içinde olması dikkat çekiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ve ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüşmelerine ilişkin CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan olay bir yorum geldi. Tanju Özcan, "Bizim parti yetkililerine de söylüyorum. Amerika her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanı olmuştur. Ayıdan post Amerika’dan dost olmaz. Ben bu anlayıştayım. Bugün bu görevdeyim, yarın başka görevde olurum ama benim Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam" dedi.

    takvim.com.tr
    Tanju’dan Ekrem’e bomba!

    Son dönemde mülteci düşmanlığına varan çıkışlarıyla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olay sözler söyledi.

    ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell'in göreve geldikten sonra ziyaret talebini reddettiği hatırlatılarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ve ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüşmeleriyle ilgili yorumu soruldu.

    Bu görüşmeleri "Emperyalistlerin uşaklığı" olarak yorumlayan Tanju Özcan, "Benim ülkeme zarar veren bir ülke, benim stratejik dostum olamaz." dedi.

    Tanju Özcan şunları söyledi:

    "AYIDAN POST AMERİKA'DAN DOST OLMAZ"
    "Kimin kiminle görüşeceğine ben karar veremem. Bu ülke üzerine emperyal planlar kuran, 12 Eylül'ü gerçekleştiren, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren, PKK denilen terör örgütünü kuran ve hala yardım etmeye devam eden, FETÖ terör örgütünü kuran, şimdi de sığınmacı istilasıyla ülkeyi karıştırmaya çalışan Amerika; bu taktiklerinden vazgeçmediği sürece benim kapımdan bir tek Amerikalı yetkili giremez. Ben dönmem yolumdan, dönen dönsün. İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben anti-emperyalistim. Benim ülkeme zarar veren bir ülke, benim stratejik dostum olamaz.

    "EMPERYALİSTLERİN UŞAKLIĞINI YAPMAM"
    Bizim parti yetkililerine de söylüyorum. Amerika her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanı olmuştur. Ayıdan post Amerika'dan dost olmaz. Ben bu anlayıştayım. Bugün bu görevdeyim, yarın başka görevde olurum ama benim Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam"

    İMAMOĞLU'NUN GÖRÜŞMELERİ
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık krizi bilinirken Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullu çile çekerken bile yabancı ülke elçileriyle görüşecek kadar hazırlık içinde olması dikkat çekiyor.

    İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakıp yabancı ülke eliçileriyle sık sık görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullu karla boğuşurken İngiliz Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balıkçıda ziyafer çekmesinin ardından geçtiğimiz gün de ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ile görüştü.



    Görüşme Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşti.

    İŞ BİRLİĞİ VE DESTEK VURGUSU
    İmamoğlu ve Flake'in, muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.




    İSTANBULLU KARLA BOĞUŞURKEN İMAMOĞLU BALIK ZİYAFETİNDE
    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kar esareti yaşanırken İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Rumeli Kavağı'nda balık yemiş, görünütülerin ortaya çıkmasının ardından büyük tepki ile karşı karşıya kalmıştı.


    İMAMOĞLU 'KUMPAS' DEDİ
    İmamoğlu'nun siyasi kariyerine mal olacak görüntüleri Kılıçdaroğlu'nun sızdırdığı konuşulurken İmamoğlu da iddiaları destekler nitelikte "görüntülerin yayılması kumpas" dedi.



    İMAMOĞLU'NUN ZİYARET DURAKLARI VE GÜZERGAHLARI
    Balıkçı görüşmesinin karanlık noktaları birçok kişi tarafından merak konusu olurken CHP'li İBB Başkanı'nın şimdi de ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ile görüşmesi "2023 hazırlığı" yaptığı yorumlarını da bir kez daha güçlendirdi.

    Bu gelişmelerin ardından İmamoğlu'nun ziyaret durakları ve güzergahları tüm dikkatleri üzerine topladı.

        İşte İmamoğlu'nun ziyaret durakları ve güzergahlarını alt alta koyunca ortaya çıkan manzara:

        ABD'den gelen milyonlarca dolarlık hibe için Satterfield ve İmamoğlu imza attı.

        SEÇİM ÖNCESİ
        Yerel seçim öncesinde İBB Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER)'ni ziyaret ettiği ortaya çıktı. Seçim sürecinde HDP'yle ittifakını perdelemeye çalışan İmamoğlu'nun Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte DİAYDER üzerinden PKK/HDP'ye kadro tahsisinde bulunduğu Türk Yargısı tarafından tespit edildi.
        27 Aralık 2018: Adaylığı sırasında tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu "İstanbul Ankara'dan yönetilemez." dedi.
        18 Nisan 2019: Kuzey Irak yönetiminin yayını Rudaw'a ilk röportajını veren İmamoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın siyasette aktifken kullandığı dili takdir ettiğini, Erbil ile İstanbul'un kardeş şehirler olması için herhangi bir engelin bulunmadığını söyledi.

        İngiliz Büyükelçi'nin İBB ziyareti.

        11 Mayıs 2019: Seçimin iptal edilmesiyle yeniden aday olan Ekrem İmamoğlu, kentte seçim çalışması yapmak yerine KKTC'ye gitti, o dönemki KKTC Cumhurbaşkanı ve 'federasyon' yanlısı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

        4 Haziran 2019: İmamoğlu, Washington Post için tekrarlanan İstanbul seçimiyle ilgili yazı kaleme aldı.

        24 Haziran 2019: İmamoğlu'nun seçimi kazanması Alman basınında sevinçle karşılandı. Die Welt gazetesi, haberi sürmanşetten, "Erdoğan dönemi sona eriyor" başlığıyla aktadı.

        İmamoğlu, görevden alınan HDP'li başkanlara 'güç vermeye' gitti.


        'DÜNYAYA ÇOK AÇIK OLACAĞIZ'
        29 Temmuz 2019: İngiltere'nin eski İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, İmamoğlu'na tebrik ziyareti yaptı. İmamoğlu, Slater'a "Çok memnun oldum geldiğinize. Umarım, çok güzel ve iyi ilişkilerin devam etmesi adına, daha da güçlenmesi adına, ki biz dünyaya çok açık bir belediye olacağız. Bu anlamda bizim için çok değerli sizinle kuracağımız ilişkiler." dedi.

        HDP'Lİ BAŞKANLARA 'GÜÇ OLMAYA' GİTTİ
        31 Ağustos 2019: PKK'ya destekleri nedeniyle HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına ve yerlerine kayyum atanmasına tavrını yaptığı ziyaretle gösterdi. Görevlerinden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'ın makam odasında bir araya geldi. İBB Başkanı, "Milletçe sarılın birbirinize, her şey çok güzel olacak.", "Umarım bu yanlış en kısa zamanda çözülür", "Burada olmamızın tek sebebi size güç olmak." mesajları verdi.

        SEVR'İN MİMARI CHATHAM HOUSE

        14 Kasım 2019: Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten birkaç ay sonra İngiltere'ye gitti ve orada Chatham House'u ziyaret ettti. Türkiye'yi parçalamayı öngören Sevr Anlaşmasının mimarı olarak bilinen Chatham House'un, İmamoğlu tarafından ziyaret edilmesi, İmamoğlu'na İngiltere'deki diğer görüşmelerinin de kapısını araladı. İmamoğlu ziyareti sosyal medya hesabından "İstanbul adına önemli finansal ve iş birliği görüşmeleri için Londra'dayız." diye duyurdu.

        İmamoğlu, Londra'da 'faiz lobisi' olarak adlandırılan finans kapitalin önemli temsilcileriyle de görüştü. Bazı kuruluşlar şunlar: Yatırım Bankaları: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Citi Group, Credit Suisse, HSBC, Barclays. Fonlar: KKR, 3i, BlackRock, BlackStone, Standard Life Aberdeen, Bridgepoint Capital Group. Yatırım Uzmanları: Macquarie Infrastructure, Brookfield Asset Management, M&G Investments, IFM Investors, Carlyle Group, Global Infrastructure Partners.

        SATTERFIELD'İ AĞIRLADI
        14 Ocak 2020: ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane'deki makamında görüştü. İmamoğlu, "Kendilerinin ziyaret talepleri bizi çok mutlu etmiştir. Bundan sonraki süreçte de iki ülke arasındaki ilişkilerde ve özellikle İstanbul'u unutmadan çok başarılı bir dönem diliyorum. Kendilerini ağırlamaktan ve hatırı büyük alan Türk Kahvesi ısmarlamaktan büyük keyif alacağım." ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından görüşme basına kapalı olarak devam etti.

        11 Nisan 2020: İngiliz istihbarat örgütü MI6'nın Başkanı Richard Moore'nin mesajına Türk sosyal medya kullanıcısının "İkiyüzlü ve sinsi de olsalar, böyle selam verdiririz işte: çünkü biz TÜRKİYEYİZ!" yanıtı vermesi İmamoğlu'nu rahatsız etti. İmamoğlu yorumun altına İngilizce olarak "Türkiye'ye olan sevginizden şüphe duymuyoruz. Organize kötülük heryerdedir ama Türk halkı her zaman kimin dost olduğunu bilir." yazdı.



            Birleşik Krallık'ın Başkonsolosu Kenan Poleo Saraçhane'de.

            ABD'DEN 5 MİLYON HİBE
            22 Eylül 2020:             ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve İmamoğlu, 5 milyon dolarlık hibe anlaşmasına imza attı. İmamoğlu gelişmeyi sosyal medya hesabından "ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bugün; ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı, yazılım şirketi SAS Türkiye ve İBB arasında 'İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi'ne 5 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladık." diye duyurdu.
            13 Eylül 2021: İmamoğlu, Birleşik Krallık'ın yeni İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo'yu Saraçhane'deki makam odasında ağırladı. Poleo ile Türkçe ağırlıklı sohbet eden İmamoğlu, "Sizinle çok güzel işlere imza atmayı, ilişkileri daha da geliştirmeyi çok isteriz. İstanbul, yakın coğrafyada, birçok konuda iyi işlere attığı imzayla çok etkili olabiliyor." dedi.



            ATİNA'DA BAŞBAKANA KADAR GÖRÜŞME
            21-22 Eylül 2021: İmamoğlu Yunanistan temaslarına başladı. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis görüşmesiyle ilgili "İadeyi ziyaret için Atina'dayız. İki şehir arasındaki sıcak iş birliğini güçlendireceğiz." mesajı paylaştı. İmamoğlu, bir gün sonra Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edildi.



            DİYARBAKIR'DA SERGİ AÇILIŞI ve İLLERDE HALK BULUŞMALARI
            16 Ekim 2021: Diyarbakır ziyareti hem HDP'yle ittifak hem de parti içinde öne çıkma yarışı açılarından tartışıldı. İmamoğlu'nun Diyarbakır'da yapmayı planladığı ve Diyarbakır İl Örgütünce de duyurusu yapılan 16 Ekim'de saat 15.00'te Dağkapı Meydanı'ndaki 'halkla buluşma' etkinliği Genel Merkez'in bastırmasıyla iptal oldu. Ziyaretin asıl gerekçesi ise Hendek operasyonlarına kayyumlara karşı çıkan Ahmet Güneştekin'in "Hafıza Odası" adlı sergisinin açılışıydı.

            Aydınlık'ta yer alan habere göre, sergi İmamoğlu-HDP buluşmasını göz önüne getirdi. İmamoğlu sergi açılışına, Selahattin Demirtaş'ın eşiyle samimiyeti kamuoyunca da bilinen eşi Dilek İmamoğlu'nu da getirmişti. Sergiye katılanlar arasında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile Parti'nin eski Muş milletvekili Sırrı Sakık ve HDP yöneticileri de yer aldı. Açılışın ardından düzenlenen gala yemeğindeki manzara da aynıydı. İmamoğlu bu ziyaretlerinde evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan Diyarbakır anneleriyle buluşmayı tercih etmedi. İmamoğlu Diyarbakır ziyareti öncesinde de Gaziantep, Bayburt, Malatya, Erzurum gibi bazı illerde 'halk buluşmaları' yaptı.

            6 Aralık 2021: İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu evinde ziyaret etti.

            7 Aralık 2021: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott'u Saraçhane'de ağırladı.

            7 Aralık 2021: Ekrem İmamoğlu'nun İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı yaptığı danışmanı Yavuz Saltık, kumpas gazetesi Taraf'ın yazarı, FETÖ'den yargılanmış Ahmet Altan'ı evinde ziyaret etti.
            15 Aralık 2021: Eski ABD Büyükelçisi David Satterfield, İmamoğlu'na veda ziyareti yaptı.



                Bartholomeos'a ziyaret

                'GÖRÜŞME GÖREV VE SORUMLULUĞUM'
                24 Ocak 2022: İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından "1 saatlik mola" diye tarif ettiği yemekte, yanında İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'un da olduğu görüldü. İmamoğlu'nun görüşmesinin 3 saat sürdüğü ortaya çıktı. İmamoğlu, daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nde düzenlediği basın toplantısında Chilcott'le görüşmesiyle ilgili şunları söyledi: "Bir büyükelçi ile Türkiye'nin en yoğun ilişkide bulunduğu bir ülkenin büyükelçisi ile yenilen bir yemekten bahsediyoruz.

                Kaldı ki bu yemek daha önce İBB'yi ziyaret etmiş ve kendisi ile resmi bir görüşlüme yapmış ve akabinde de böyle bir buluşmayı tasarlamıştım. Kaldı ki 20-25 gün önce netleştirmiştik. Hatta gideceğimiz mekanı da belirlemiştik. Gizli bir yemek değil bu. Zaten kamuya açık bir alan. Sayın büyükelçi bu kara rağmen verdiği söz nedeniyle bir gün önce Ankara'dan İstanbul'a gelmiştir. Hem burada hem sahada yaptığım çalışmadan sonra bir vakit dilimini ayırıp oraya gidip bu resmi buluşmayı -tabii ki hususi bir tarafı var- eşlerimizle birlikte yaptık. Sohbet ettik. Ülkemizi konuştuk; ülkemizle İngiltere arasındaki ilişkileri konuştuk. Yani bir İBB Başkanı'nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyükelçi ya da başkonsolosluklarıyla kurduğu ilişki o kadar görevi ve sorumluluğudur. Bunu da layıkıyla yerine getiriyorum. Yoğun dış ilişkiler konusunda ilgi gören bir İstanbul yönetimi var. Ben bunun hakkını vermek zorundayım."



                BARTHOLOMEOS'LA SIKI TEMAS
                25 Aralık 2018: CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyken, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti.
                4 Temmuz 2019: Seçimin ardından, Bartholomeos Saraçhane'deki İBB binasında İmamoğlu'nu ziyaret etti. İmamoğlu "Fener Rum Patriği Sayın Bartholomeos'a tebrik ziyaretleri için teşekkür ederim. Kadim kent İstanbul'daki tüm inanç ve kültürler bu şehrin maneviyatının temel unsurlarıdır. Herkesin eşit hizmet alması ve yine bu şehir için çalışması adına bütün olanakları sağlayacağız." dedi. İmamoğlu ile eskiden beri tanıştıklarını belirten Patrik Bartholomeos da, "Geçen Noel Bayramımızda kendileri Patrikhanemize teşrif ettiler. Konuşmamız esnasında, cemaatimizin ve hepimizin hayır dualarını kendilerine getirdik." dedi.

                25 Aralık 2019: İmamoğlu, Noel Bayramı'nı kutlamak amacıyla kentteki dört kilisenin ruhani liderleriyle bir araya geldi. İmamoğlu, sırasıyla, Balat'taki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Beyoğlu'ndaki Keldani Katolik Kilisesi, Ermeni Katolik Kilisesi ve Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti.

                21 Aralık 2021: İBB tarihinde ilk kez Noel yemeği verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hıristiyan toplumunun temsilcilerini Noel yemeğinde ağırladı. Yemeğe İstanbul ve Ankara Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi-Vatikan Temsilcisi Episkopos S. E. Monsenyör Massimiliano Palinuro, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Fener Rum Patriği Bartholomeos katıldı. Yemekte Bartholomeos, İmamoğlu'nun yanına oturdu. Yemeğin, Bartholomeos'un Lozan'a aykırı biçimde 'ekümenik' sıfatıyla ağırlandığı ve ABD'ye Türkiye'yi şikayet ettiği dönemde verilmesi dikkat çekti.



                24 Ocak 2022: İstanbullu karla cebelleşirken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile görüştü.



                    31 Ocak 2022: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ile Saraçhane'de bir araya geldi.



                    'FARKLI BİR BAŞKANIM' DEDİ: İSPAT ETTİ
                    İmamoğlu bu zorlu güzergahta zaman zaman dinlenmeye de vakit ayırıyor! 17 Ağustos 2019 günü yağan yağmurla oluşan sel, şehri alt üst etmiş, evsiz bir yurttaş hayatını kaybetmişken gözler İBB Başkanı'nı arıyor. Bu sırada da ailesiyle Bodrum'da tatilde olduğunu öğreniyoruz. Meteoroloji'nin uyarısına rağmen önlem alınmamışken...



                    Mesela Türkiye, 24 Ocak 2020'de 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'daki kayıplara ağlarken, İBB Başkanını afet bölgesi ziyaretinin ardından Erzurum'da kayak tatilinde buluyoruz.

                        İmamoğlu çocuklarıyla vakit geçirmesi gerektiğini anlatıyor, "Benim tarzım bu, toplum buna alışacak" diyordu. (Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, kayak eleştirileriyle ilgili İmamoğlu'nun yakın bir çalışma arkadaşıyla konuştuğunu ve 'Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak, ben alışılageldik bir siyasetçi değilim' dediğini aktarmıştı.)

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                        Tanju’dan Ekrem’e bomba!
                        Haberler Güncel CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam
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