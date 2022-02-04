İlk oruç hangi tarihte tutulacak? Ramazan ayı ne zaman 2022? 2022 Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Ramazan ayı ne zaman 2022 sorusunun yanıtı yoğu bir şekilde araştırmaya başladı. 2 Şubat'ta sırasıyla Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içeren mübarek üç aylar başladı. 11 ayın sultanı, oruç ibadetinin yerine getirildiği, bin Aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin de içerisinde yer aldığı Ramazan ayı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki İlk oruç hangi tarihte tutulacak? 2022 Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2022?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
2022 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba