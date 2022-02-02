CHP'nin 14. katında kriz var! Kılıçdaroğlu'na operasyon mu? İşte balıkçı ile başlayıp 100 binlik otel odasıyla biten sızdırmanın kodları

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ocak ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunarak Türkiye'deki görevine resmen başladı.
Flake, 2019 yılı Ağustos ayından bu yana ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan David Satterfield'in yerini aldı.
Diğer yandan, Jeff Flake'in göreve gelir gelmez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesi ise tartışma yarattı.
İmamoğlu geçtiğimiz gün, Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake'i Saraçhane'deki makam odasında ağırladı.
Görüşmeye, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell de katıldı.
Bu görüşmeye ilişkin dikkat çeken detay ise Flake'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeden önce İmamoğlu ile bir araya gelmeyi tercih etmesi oldu.
İŞ BİRLİĞİ VURGUSU!
İmamoğlu ve Flake'in, muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.