CHP'nin 14. katında kriz var! Kılıçdaroğlu'na operasyon mu? İşte balıkçı ile başlayıp 100 binlik otel odasıyla biten sızdırmanın kodları

OPERASYONUN BİR PARÇASI

Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balıkçı keyfindeki bir ayrıntıya dikkat çeken Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, "Ekrem İmamoğlu, Londra'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkartmak istiyor. Biliyor ki Batı etkili olacak, biliyor ki Batı ekolü Türkiye'de Tayyip Bey'i milli ve yerli Cumhurbaşkanını devirmek için bir Atlantik ittifakı yan yana getirdiler. Batı'nın Türkiye'nin kılcallarıyla bu kadar yakın ilişkisi olması Türkiye'nin yönetilmesi ile ilgilidir. Ekrem İmamoğlu'nun yemek yemesi sadece bir yemek değildir. Türkiye'nin içişlerine İngiltere'den cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi operasyonun bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.