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    • 02.02.2022 17:20
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    CHP'nin 14. katında kriz var! Kılıçdaroğlu'na operasyon mu? İşte balıkçı ile başlayıp 100 binlik otel odasıyla biten sızdırmanın kodları

    2023 Cumhurbaşkanlığı adaylığı CHP’nin kendi içerisinde İmamoğlu-Kılıçdaroğlu savaşına döndü. Önce Ekrem İmamoğlu’nun balıkçı fotoğrafları ortaya çıkmış, İmamoğlu skandal karelerin bilerek sızdırıldığını söyleyip genel merkezi işaret ederek ‘kumpas’ demişti. Daha sonra ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun geceliği 100 bin liralık oteldeki görüntüleri İstanbul Gençlik Kolları tarafından ifşa edilmişti. Öte yandan önce İngiliz sonra da ABD’li büyükelçilerin Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önce İmamoğlu ile görüşmesi büyük dikkat çekti. Kulislerde partinin genel merkezindeki operasyon katı 14. Katta kriz yaşandığı ve Kılıçdaroğlu’nun devre dışı bırakılmaya çalışıldığı konuşuluyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ocak ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunarak Türkiye'deki görevine resmen başladı.

    Flake, 2019 yılı Ağustos ayından bu yana ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan David Satterfield'in yerini aldı.

    Diğer yandan, Jeff Flake'in göreve gelir gelmez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesi ise tartışma yarattı.

    İmamoğlu geçtiğimiz gün, Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake'i Saraçhane'deki makam odasında ağırladı.

    Görüşmeye, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell de katıldı.

    Bu görüşmeye ilişkin dikkat çeken detay ise Flake'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeden önce İmamoğlu ile bir araya gelmeyi tercih etmesi oldu.

    İŞ BİRLİĞİ VURGUSU!
    İmamoğlu ve Flake'in, muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

        NEDEN KILIÇDAROĞLU DEĞİL DE İMAMOĞLU?
        Flake'in bu yaklaşımı, Ankara kulislerinde, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ABD'nin oyunu İmamoğlu'ndan yana kullandığı şeklinde yorumlandı.

        Arka arkaya İngiliz ve Amerikan büyükelçilerinin onunla buluşması tesadüf değil.

        İMAMOĞLU'NUN ZİYARET DURAKLARI VE GÜZERGAHLARI
        Balıkçı görüşmesinin karanlık noktaları birçok kişi tarafından merak konusu olurken CHP'li İBB Başkanı'nın şimdi de ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ile görüşmesi "2023 hazırlığı" yaptığı yorumlarını da bir kez daha güçlendirdi.

        Bu gelişmelerin ardından İmamoğlu'nun ziyaret durakları ve güzergahları tüm dikkatleri üzerine topladı.

        OPERASYONUN BİR PARÇASI
        Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balıkçı keyfindeki bir ayrıntıya dikkat çeken Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, "Ekrem İmamoğlu, Londra'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkartmak istiyor. Biliyor ki Batı etkili olacak, biliyor ki Batı ekolü Türkiye'de Tayyip Bey'i milli ve yerli Cumhurbaşkanını devirmek için bir Atlantik ittifakı yan yana getirdiler. Batı'nın Türkiye'nin kılcallarıyla bu kadar yakın ilişkisi olması Türkiye'nin yönetilmesi ile ilgilidir. Ekrem İmamoğlu'nun yemek yemesi sadece bir yemek değildir. Türkiye'nin içişlerine İngiltere'den cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi operasyonun bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.
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