2022 MEB lise, ortaöğretim nakil başvuruları başladı mı, ne zaman? Nakil işlemleri açıldı mı? 2. dönem e Okul nakil kontenjanları!

Nakil işlemleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nakil işlemleri hakkında son dakika açıklama yapıp yapılmadığı merak edildi. 15 tatilin bitmesine sayılı günler kala lise nakil başvuru tarihleri öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Peki, MEB 2. dönem lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor? Nakiller açıldı mı, ne zaman açılacak 2022? İşte merak edilenler!
MEB 2. DÖNEM LİSE NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği ortaöğretim nakil süreci için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir tarih verilmedi.
Bakanlık tarafından yapılan nakil işlemlerine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;
• Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.