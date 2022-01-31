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    • 01.02.2022 02:02
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    İngilizce mezunu olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ABD Büyükelçisi karşısında komik duruma düştü: "Aaa..Okey, I’m okey"

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ile görüşmesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Flake'i anlıyormuş gibi dinleyen Ekrem İmamoğlu, Büyükelçinin konuşmasının ardından bir süre duraksayıp "Aaa..Okey, I’m okey" dedi. İmamoğlu'nun konudan alakasız bir şekilde "Ben iyiyim" demesi ABD Büyükelçisi Flake'i de güldürdü. CHP'li İBB Başkanı'nın komik duruma düştüğü haller sosyal medyada da gündem oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İngilizce mezunu olan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ABD Büyükelçisi karşısında komik duruma düştü: Aaa..Okey, I’m okey

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 2023 çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



    Kendi çıkarları doğrultusunda görevi olan İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakıp yabancı misyon şefleriyle sık sık bir araya gelen İmamoğlu, İngiliz Büyükelçisi Dominick Chilcott'un ardından şimdi de ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ile görüştü.



    Görüşme Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşti.

    İŞ BİRLİĞİ VURGUSU!
    İmamoğlu ve Flake'in, muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.



    Görüşmede dikkat çeken bir olay yaşandı.

    ANLIYORMUŞ GİBİ HAREKETLER SERGİLEDİ
    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşmede İngilizce konuşan ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'i anlıyormuş gibi hareketler sergileyip dinlemesi dikkatlerden kaçmadı.



    FLAKE NE DİYOR İMAMOĞLU NE ANLIYOR...
    Flake'in "Tabii ki Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli/vazgeçilmez bir müttefik. Çok önemli bir zamanda aramızda olan bu bağ oldukça önem taşıyor. O yüzden burada olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum" ifadelerine yer verdiği konuşmasının ardından bir süre duraksayan İmamoğlu, "Aaa..Okey, I'm okey" demekle yetindi.

    Ekrem İmamoğlu'nun konudan alakasız bir şekilde "Ben iyiyim" demesi ABD Büyükelçisi Flake'i de güldürdü.

        CHP'li İBB Başkanı'nın komik halleri sosyal medyada da gündem oldu.



        "ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ GÜLMEKTE HAKLI"
        Twitter üzerinden konuya ilişkin bir paylaşım yapan bir sosyal medya kullancısı, "ABD'li Büyükelçi gülmekte haklı Çünkü ; " Aaa..Okey,I'm okey " diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Üniversite ingilizce mezunuymuş" ifadelerini kullandı.



        "VERİN EKREM'E BİR PROMTER..."
        Bir başka Twitter kullancısı ise konuya ilişkin, "Verin Ekrem Bey'e bir promter, İngilizce okuyup memleketimizi yabancı basına kötülesin, yatırımcıları uyarsın" paylaşımında bulundu.




        "BİR İNSAN İNGİLİZCE BİLMEK ZORUNDA DEĞİL"
        Twitter'dan paylaşım yapan bir başka vatandaş ise "i am ok? Bir insan ingilizce bilmek zorunda değil. Türkçe konuş çevirmeleri daha iyi değil mi? Bu ne?" dedi.

            İngilizce mezunu olan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ABD Büyükelçisi karşısında komik duruma düştü: Aaa..Okey, I’m okey
            Haberler Güncel İngilizce mezunu olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ABD Büyükelçisi karşısında komik duruma düştü: "Aaa..Okey, I’m okey"
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