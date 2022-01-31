İngilizce mezunu olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ABD Büyükelçisi karşısında komik duruma düştü: "Aaa..Okey, I’m okey"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 2023 çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Kendi çıkarları doğrultusunda görevi olan İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakıp yabancı misyon şefleriyle sık sık bir araya gelen İmamoğlu, İngiliz Büyükelçisi Dominick Chilcott'un ardından şimdi de ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ile görüştü.
Görüşme Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşti.
İŞ BİRLİĞİ VURGUSU!
İmamoğlu ve Flake'in, muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Görüşmede dikkat çeken bir olay yaşandı.
ANLIYORMUŞ GİBİ HAREKETLER SERGİLEDİ
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşmede İngilizce konuşan ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'i anlıyormuş gibi hareketler sergileyip dinlemesi dikkatlerden kaçmadı.
FLAKE NE DİYOR İMAMOĞLU NE ANLIYOR...
Flake'in "Tabii ki Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli/vazgeçilmez bir müttefik. Çok önemli bir zamanda aramızda olan bu bağ oldukça önem taşıyor. O yüzden burada olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum" ifadelerine yer verdiği konuşmasının ardından bir süre duraksayan İmamoğlu, "Aaa..Okey, I'm okey" demekle yetindi.
Ekrem İmamoğlu'nun konudan alakasız bir şekilde "Ben iyiyim" demesi ABD Büyükelçisi Flake'i de güldürdü.