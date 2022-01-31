İngilizce mezunu olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ABD Büyükelçisi karşısında komik duruma düştü: "Aaa..Okey, I’m okey"







"BİR İNSAN İNGİLİZCE BİLMEK ZORUNDA DEĞİL"

Twitter'dan paylaşım yapan bir başka vatandaş ise "i am ok? Bir insan ingilizce bilmek zorunda değil. Türkçe konuş çevirmeleri daha iyi değil mi? Bu ne?" dedi.