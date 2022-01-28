CHP’li Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet skandalı sonrası istifalar peş peşe geldi!

Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in danışmanı ve belediye şirketi KAYI A.Ş Yönetim Kurulu başkanı Selçuk Erdağı'nın bir müteahhitten 320 Bin dolar rüşvet istemiş ve bunun 200 Bin Dolarını belediyedeki odasında elden nakit alırken KOM ekiplerince basılmıştı. Mahkemeye çıkarılan Erdağı tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

Yaşanan büyük skandalın ardından ise ne Başkan Şahin, ne de CHP Bilecik İl Yönetimi tek bir açıklama dahi yapmamıştı. Olaydan bir hafta sonra, İl yönetimi, Başkan Metin Yaşar'ın önderliğinde toplandı. Yapılan toplantıda, yönetim kurulu üyeleri, rüşvet olayında şeffaf olmayı, tarafsız kalıp tüm yargı sürecini takip etmeyi kararlaştırdı.