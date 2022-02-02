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    • Güncel
    • 03.02.2022 05:15
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    • 03.02.2022 05:15
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    İlim Yayma Vakfı yaptırılan bir binanın Süleymaniye Camii'nin siluetini kapattığına ilişkin iddialara yanıt verdi

    İlim Yayma Vakfı tarafından yapılan bir binanın Süleymaniye Camii'nin siluetini kapattığına dair sosyal medyada paylaşımlar yapılmıştı. İlim Yayma Vakfı bu paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Binanın eski ve yeni görsellerinden de anlaşılacağı üzere, tek kütle halinde, daha yüksek ve daha büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi siluetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır. Böylelikle yeni binamız Süleymaniye Camii'nin etrafının açılmasına ve camiinin daha iyi görünür olmasına katkı sağlayacaktır. " dedi.

    İlim Yayma Vakfı’ndan Süleymaniye Camii açıklaması

    Vakıf tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Sosyal medyada İlim Yayma Vakfı tarafından yaptırılan bir binanın Süleymaniye Camii'nin siluetini kapattığına ilişkin olarak yapılan paylaşımlar nedeni ile İlim Yayma Vakfı olarak konu hakkında açıklama yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur.



    Fetva Yokuşunda bulunan Fetva Han ismi ile 50 yıldan fazla süredir han olarak işletilen yer, malikleri tarafından yurt olarak kullanılması şartı ile İlim Yayma Vakfı'na bağışlanmıştır. Bağışlanan binada deprem risk analizi yaptırılmış olup; binanın depreme dayanıklı olmadığı anlaşıldığından bina yıkılarak yeniden projelendirilmiş, yapılan proje Anıtlar Kurulu tarafından da onaylanmıştır.

    Binanın eski ve yeni görsellerinden de anlaşılacağı üzere, tek kütle halinde, daha yüksek ve daha büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi siluetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır. Böylelikle yeni binamız Süleymaniye Camii'nin etrafının açılmasına ve camiinin daha iyi görünür olmasına katkı sağlayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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    Haberler Güncel İlim Yayma Vakfı yaptırılan bir binanın Süleymaniye Camii'nin siluetini kapattığına ilişkin iddialara yanıt verdi
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