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    • Güncel
    • 03.02.2022 02:14
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    • 03.02.2022 02:14
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    Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AK Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararına tepki verdi

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararına ilişkin, "Milletimiz adına ancak bağımsız ve tarafsız Türk Yargısı karar verebilir" dedi.

    Son dakika: Osman Kaval’a kararına tepki

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararına ilişkin, "Milletimiz adına ancak bağımsız ve tarafsız Türk Yargısı karar verebilir" dedi.
    Fuat Oktay, AK Bakanlar Komitesi'nin oy çokluğu ile Osman Kavala davasının tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) sevk edilmesine yönelik kararına ilişkin açıklama yaptı. Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ülkemizde devam eden yargı sürecine müdahale niteliğindeki kararı Konsey'in yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının güçlendirilmesi ilkesiyle taban tabana zıttır; yok hükmündedir. Milletimiz adına ancak bağımsız ve tarafsız Türk Yargısı karar verebilir. Siyasilerden oluşan Komite'nin asla bir yargı makamı olmadığını kendilerine hatırlatmak isteriz" ifadelerini kaydetti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AK Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararına tepki verdi
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