Bilecik Belediyesi hizmet binasında bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanıp tutuklanan Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı ile ilgili soruşturma devam ederken, rüşvet skandalının ardından gözler CHP'li Başkan Şahin'in mal varlığına çevrildi. Yaklaşık 5 ay önce 3 milyon lira değerinde lüks makam aracıyla görüntülenen Başkan Şahin'in 2 ay önce de Toplu Konut Caddesi üzerinde bulunan Öykü Sitesi'nden 1.5 milyon lira değerinde villa aldığı ortaya çıktı. Önceki gün CHP Bilecik İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına katılan Başkan Şahin, villa ile ilgili sorulan bir soru üzerine "Oturduğum villayı mal sahibi satacağını söyledi. Ben de taşınma derdi olmasın ve oturduğum evi de sevdiğim için kardeşim o evi bana satın aldı" dedi. Şahin'in, "Kardeşim bana aldı" dediği villanın tadilatını da belediye çalışanlarına yaptırdığı ortaya çıktı.