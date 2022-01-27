Bilecik Belediyesi hizmet binasında bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanıp tutuklanan Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı ile ilgili soruşturma devam ederken, rüşvet skandalının ardından gözler CHP'li Başkan Şahin'in mal varlığına çevrildi. Yaklaşık 5 ay önce 3 milyon lira değerinde lüks makam aracıyla görüntülenen Başkan Şahin'in 2 ay önce de Toplu Konut Caddesi üzerinde bulunan Öykü Sitesi'nden 1.5 milyon lira değerinde villa aldığı ortaya çıktı. Önceki gün CHP Bilecik İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına katılan Başkan Şahin, villa ile ilgili sorulan bir soru üzerine "Oturduğum villayı mal sahibi satacağını söyledi. Ben de taşınma derdi olmasın ve oturduğum evi de sevdiğim için kardeşim o evi bana satın aldı" dedi. Şahin'in, "Kardeşim bana aldı" dediği villanın tadilatını da belediye çalışanlarına yaptırdığı ortaya çıktı.
RÜŞVET OLARAK SUCUK ALMIŞLAR
Belediyede dönen rüşvet çarkına ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Bilecik Belediyesi ile yapı ve ruhsat işi olan ve kentte kasaplık yapan bir esnaftan, yapılacak olan işin karşılığında 200 adet kangal sucuk istendiği ortaya çıktı. Çaresiz kalan esnafın ise 150 adet kangal sucuk verdiği öğrenildi. Ayrıca belediyenin 8 ayrı müteahhitten daha rüşvet istediği ileri sürüldü.
KALİTELİ İNSANMIŞ
Rüşvet skandalı sonrası bir hafta boyunca suskun kalan CHP Bilecik İl Yönetimi, Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Semih Şahin'in de katılımıyla önceki gün düzenlediği basın toplantısında akıllara durgunluk veren açıklamalar yaptı. İl Başkanı Metin Yaşar, "Rüşvetle ilgili bize gelen söylemleri daha önce Başkan Şahin'e ilettik. Kendisi de bize Selçuk Erdağı'nın kaliteli bir insan olduğunu, böyle şeyler yapacak bir insan olmadığını söyledi. Rüşvet iddialarının söylemlerden ibaret olduğunu söyledi. Zaten konu yargıda, gerçekler er geç ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.