CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki tarifeli rüşvet çarkını müfettişler incelemeye aldı

Son yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Semih Şahin'in koltuğa oturduğu Bilecik Belediyesi, yolsuzluk, rüşvet skandallarıyla gündemden düşmüyor. Birkaç ay önce 3 milyon liralık lüks VIP makam aracıyla görüntülenen Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in, 2 ay önce de 1.5 milyon lira değerinde villa satın aldığı ortaya çıkmış, öte yandan belediyenin, kasaplık yapan bir esnaftan rüşvet olarak 200 adet kangal sucuk istediği de öğrenilmişti.