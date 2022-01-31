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    • 31.01.2022 07:02
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    Rüşvetçi CHP'li Bilecik Belediyesi tehdit timi kurdu! Esnafa baskı: Konuşursanız hesabını sorarız!

    Rüşvet skandalıyla sarsılan Bilecik’te CHP’li Belediye Başkanı Semih Şahin yeni bir skandal planı devreye soktu. Müfettişlerin incelemeye başladığı belediyede, zabıta esnafa korku salmaya başladı. Tutuklanan Danışman Selçuk Erdağı'nın danışmanı (danışmanın danışmanı) Hasan S.'nin de aralarında bulunduğu bir grubun, kendisinden rüşvet istenen ve bu konuda ifade vermesi muhtemel kişilere gidip tehditler savurduğu ortaya çıktı.

    Rüşvetçi belediye tehdit timi kurdu!

    Belediye Başkanlığı görevine geldiği 2019 yılında, aralarında çocukluk arkadaşı Selçuk Erdağı'nın da bulunduğu bir ekibi İstanbul'dan getirterek belediyede işe alan CHP'li Başkan Semih Şahin, vatandaşın kabusu oldu.

    Danışmanı Selçuk Erdağı'nın 200 Bin dolar rüşvet alırken yakalanarak cezaevine gönderilmesinin ardından kentte belediye ile işi olan herkesten rüşvet alındığı ortaya çıkmıştı.

    KOM ekiplerinin yaptığı suçüstü operasyon sonrası cesaretlenen esnaf ve müteahhit, kendilerinden de rüşvet istendiğini dile getirmeye başlamıştı. Bu durumdan büyük rahatsızlık duyan CHP'li Başkan Şahin, hemen harekete geçti.

        "İFADENİZİ DEĞİŞTİRİN"
        Rüşvet soruşturmaları kapsamında Başkanlık koltuğu sallanan Semih Şahin, önlem almak için hemen bir tehdit timi kurdu. Tutuklanan Danışman Selçuk Erdağı'nın danışmanı (danışmanın danışmanı) Hasan S.'nin de aralarında bulunduğu bir grubun, kendisinden rüşvet istenen ve bu konuda ifade vermesi muhtemel kişilere gidip tehditler savurduğu ortaya çıktı. Şahin'in böylece, esnafı korkutarak ifade vermelerini engellemeye veya ifadelerinde rüşvet verdiklerini inkâr etmeye zorladığı iddia edildi.


        BİLECİKLİLER ÇOK TEDİRGİN
        Oluşturulan tehdit timinden rahatsızlık duyan bir çok esnaf ve müteahhit, kendilerinden rüşvet istenmesine rağmen susturuluyor.

        Sabah'ta yer alan habere göre, adını vermek istemeyen esnaflardan bazıları, zabıta ya da belediyeden gelen görevlilerin kendilerine, "Semih Şahin görevden alınsa bile, belediyede çoğunluk CHP'de, yine biz kendi içimizden bir başkan çıkarırız. İlerde yine belediye ile işiniz olacak. Konuşursanız bunun hesabını size yine sorarız" şeklinde tehdit edildiklerini iddia etti.

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        Haberler Güncel Rüşvetçi CHP'li Bilecik Belediyesi tehdit timi kurdu! Esnafa baskı: Konuşursanız hesabını sorarız!
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