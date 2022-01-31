Rüşvetçi CHP'li Bilecik Belediyesi tehdit timi kurdu! Esnafa baskı: Konuşursanız hesabını sorarız!

Sabah'ta yer alan habere göre, adını vermek istemeyen esnaflardan bazıları, zabıta ya da belediyeden gelen görevlilerin kendilerine, "Semih Şahin görevden alınsa bile, belediyede çoğunluk CHP'de, yine biz kendi içimizden bir başkan çıkarırız. İlerde yine belediye ile işiniz olacak. Konuşursanız bunun hesabını size yine sorarız" şeklinde tehdit edildiklerini iddia etti.

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