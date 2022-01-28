MHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklamayı yapan olsa olsa HDP eş başkanı olur

Yalçın, "Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur. İzmir ne ifade ediyorsa Van da aynı kıymettedir. Hiçbir ilimizin ötekine üstünlüğü yoktur. Nezdimizde hepsi eşit, hepsi baş tacıdır." ifadesini kullandı.

"TÜRK MİLLETİ İÇİN DİYARBAKIR NEYSE EDİRNE ODUR"

Bu açıklamayı yapan kimsenin, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'nin başkanı olamayacağını savunan Yalçın, "Olsa olsa HDP eş başkanı olur." değerlendirmesini yaptı. Bu sözün nereden tutulursa tutulsun, "sapır sapır" döküldüğünü aktaran Yalçın, şunları kaydetti: