MHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklamayı yapan olsa olsa HDP eş başkanı olur

Son günlerde adaylık için öne çıkmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun provokatif açıklamalarına karşı Milliyetçi Harekat Partisi karşı açıklama yayınladı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yardımcısı Semih Yalçın, yayınladığı yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer." dediğini belirterek bu söze tepki gösterdi.
Yalçın, "Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur. İzmir ne ifade ediyorsa Van da aynı kıymettedir. Hiçbir ilimizin ötekine üstünlüğü yoktur. Nezdimizde hepsi eşit, hepsi baş tacıdır." ifadesini kullandı.
"TÜRK MİLLETİ İÇİN DİYARBAKIR NEYSE EDİRNE ODUR"
Bu açıklamayı yapan kimsenin, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'nin başkanı olamayacağını savunan Yalçın, "Olsa olsa HDP eş başkanı olur." değerlendirmesini yaptı. Bu sözün nereden tutulursa tutulsun, "sapır sapır" döküldüğünü aktaran Yalçın, şunları kaydetti: