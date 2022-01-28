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    • 28.01.2022 15:25
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    MHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklamayı yapan olsa olsa HDP eş başkanı olur

    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer." sözlerine MHP'den çok sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur. İzmir ne ifade ediyorsa Van da aynı kıymettedir. Hiçbir ilimizin ötekine üstünlüğü yoktur" ifadelerini kullandı.

    AA
    Kılıçdaroğlu’na tepki: Olsa olsa HDP eş başkanı olur

    Son günlerde adaylık için öne çıkmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun provokatif açıklamalarına karşı Milliyetçi Harekat Partisi karşı açıklama yayınladı.

    MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yardımcısı Semih Yalçın, yayınladığı yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer." dediğini belirterek bu söze tepki gösterdi.

    Yalçın, "Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur. İzmir ne ifade ediyorsa Van da aynı kıymettedir. Hiçbir ilimizin ötekine üstünlüğü yoktur. Nezdimizde hepsi eşit, hepsi baş tacıdır." ifadesini kullandı.

    "TÜRK MİLLETİ İÇİN DİYARBAKIR NEYSE EDİRNE ODUR"

    Bu açıklamayı yapan kimsenin, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'nin başkanı olamayacağını savunan Yalçın, "Olsa olsa HDP eş başkanı olur." değerlendirmesini yaptı. Bu sözün nereden tutulursa tutulsun, "sapır sapır" döküldüğünü aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

        "CHP'nin başı Kılıçdaroğlu'nun bu akla ziyan sözü, öncelikle Türkiye'de demokrasiden başka bir rejim olduğu intibaını vermek üzere kurgulanmıştır. Oysa demokrasinin bulunmadığı, totaliter ve otoriter rejimlerin egemen olduğu bir ülkede, Kılıçdaroğlu'nun özgürce bu sözleri sarf etmesi mümkün değildir. Cumhuriyet ve Türk demokrasisi, aziz Atatürk ile silah arkadaşlarının eseri, kahraman şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bu kutlu emanet, kıyamete kadar payidar kalacaktır. Çok iyi bilinmektedir ki Türkiye Cumhuriyeti'nde güçlü, köklü bir demokrasi mevcuttur. Demokrasi yolunun taşları, Ankara'da tecelli eden milli irade ile bir daha yerinden oynatılamayacak şekilde bütün vatan sathına döşenmiştir. Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur. İzmir ne ifade ediyorsa Van da aynı kıymettedir. Hiçbir ilimizin ötekine üstünlüğü yoktur. Nezdimizde hepsi eşit, hepsi baş tacıdır."

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