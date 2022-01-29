Fatih Altaylı'nın “Resmi Sitede FETÖ Reklamı” iftirası elinde patladı! Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın bir yalanı daha elinde patladı.
Altaylı, "Resmi Sitede FETÖ Reklamı" başlıklı köşe yazısında Göç İdaresi Başkanlığı'nı hedef göstererek FETÖ reklamı yapıldığını iddia etti.
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
Kurumun sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Sayın Fatih Altaylı'nın "Resmi Sitede FETÖ Reklamı" adlı köşe yazısında geçen ifadeler bühtan olup, Başkanlığımıza yönelik bu iftiranın acilen düzeltilmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
İşte açıklama metninin tamamı;
Habertürk Gazetesi Köşe Yazarı Sayın Fatih Altaylı'nın 29 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan "Resmi Sitede FETÖ Reklamı" başlıklı yazısında; Göç İdaresi Başkanlığına ait Live in Türkiye sitesinde Türkiye'de konut bulmak için üç sitenin önerildiği ve bu siteler içerisinde FETÖ terör örgütüne aidiyeti nedeniyle kapatılan Zaman Gazetesinin isminin geçtiği iddiasında bulunmuştur. Haberde bahsedilen içerikler kesinlikle Göç İdaresi Başkanlığımıza ait Live in Türkiye sitesinde yer almamakta olup, kurumumuza ait sitede FETÖ terör örgütünün reklamı yapıldığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır.
Live in Türkiye sitesi, Başkanlığımızca Türkiye'de yaşayan veya yaşamayı düşünen tüm yabancıları, Türkiye'de yaşama dair pek çok konuda bilgilendirmek üzere hazırlanmış bir sitedir. 21 Ocak 2022 tarihinde hizmete açılan siteye www.liveinturkiye.com adı ile erişim sağlanmaktadır. Dolayısıyla hâlihazırda erişime açık olan sitenin www.liveinturkey.gov.tr olduğu ve Sayın Fatih Altaylı'nın iddiaları üzerine sitenin kapatıldığı şeklindeki ifadeler tamamen gerçek dışıdır.
Sayın Fatih Altaylı'nın yazısında yer alan ifadelerin Google arama motoruna Live in Turkey yazıldığında listelenen sonuçlar arasında olduğu ve aşağıda görseli sunulan www.internations.org adlı sitenin Living in Turkey başlıklı bölümünde yer aldığı görülmektedir. Bahse konu site ve içerik ile kumumuza ait olan Live in Türkiye' nin hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
Kurumumuza ait olan barınma ile ilgili bilgilerin yer aldığı sitemizin ilgili bölümü aşağıda belirtilen şekilde olup, hiçbir gazete ve kişiye atıf yapılmamaktadır.