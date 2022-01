Fatih Altaylı'nın “Resmi Sitede FETÖ Reklamı” iftirası elinde patladı! Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama

Sayın Fatih Altaylı'nın yazısında yer alan ifadelerin Google arama motoruna Live in Turkey yazıldığında listelenen sonuçlar arasında olduğu ve aşağıda görseli sunulan www.internations.org adlı sitenin Living in Turkey başlıklı bölümünde yer aldığı görülmektedir. Bahse konu site ve içerik ile kumumuza ait olan Live in Türkiye' nin hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.



Kurumumuza ait olan barınma ile ilgili bilgilerin yer aldığı sitemizin ilgili bölümü aşağıda belirtilen şekilde olup, hiçbir gazete ve kişiye atıf yapılmamaktadır.