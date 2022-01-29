Fatih Altaylı'nın “Resmi Sitede FETÖ Reklamı” iftirası elinde patladı! Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama





İşte açıklama metninin tamamı;

Habertürk Gazetesi Köşe Yazarı Sayın Fatih Altaylı'nın 29 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan "Resmi Sitede FETÖ Reklamı" başlıklı yazısında; Göç İdaresi Başkanlığına ait Live in Türkiye sitesinde Türkiye'de konut bulmak için üç sitenin önerildiği ve bu siteler içerisinde FETÖ terör örgütüne aidiyeti nedeniyle kapatılan Zaman Gazetesinin isminin geçtiği iddiasında bulunmuştur. Haberde bahsedilen içerikler kesinlikle Göç İdaresi Başkanlığımıza ait Live in Türkiye sitesinde yer almamakta olup, kurumumuza ait sitede FETÖ terör örgütünün reklamı yapıldığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır.

Live in Türkiye sitesi, Başkanlığımızca Türkiye'de yaşayan veya yaşamayı düşünen tüm yabancıları, Türkiye'de yaşama dair pek çok konuda bilgilendirmek üzere hazırlanmış bir sitedir. 21 Ocak 2022 tarihinde hizmete açılan siteye www.liveinturkiye.com adı ile erişim sağlanmaktadır. Dolayısıyla hâlihazırda erişime açık olan sitenin www.liveinturkey.gov.tr olduğu ve Sayın Fatih Altaylı'nın iddiaları üzerine sitenin kapatıldığı şeklindeki ifadeler tamamen gerçek dışıdır.