Şehit babası, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'li Sezgin Tanrıkulu’ya ateş püskürdü: Bu milletin katilidir

Bir süre önce Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettikten sonra video çekerek Demirtaş'a borcumu yerine getiriyorum diyen Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul HDP mitinginde "İstanbul Kürdistan"dır diyen Ömer Öcalan, Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmuz Kaya tarafından kınandı.
"SELAHATTİN DEMİRTAŞ MİLLETİN KATİLİDİR"
Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gidip "ben onu ziyaret ettim" diyen CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu ile ilgili konuşan Kaya, "Bak hemşerim senin yerin de orada hazırdır. Çok yakındır. Selahattin Demirtaş bu milletin katilidir. O bir teröristtir. Öyle 1-2 kişi değil, binlerce kişinin katilidir. Bu HDP'nin bütün şehitlerin kanında parmağı var. Sen onun yanına gidiyorsun. Ben de devletimin yanındayım, hükümetinin yanındayım, polisimin yanındayım ve askerimin yanındayım. Bakalım sonuç ne olacak" dedi.
"BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ, KÜRDİSTAN DİYE BİR ŞEY YOK"