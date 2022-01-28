Türkiye'yi yöneteceklerini iddia eden Millet İttifakı hala oturma düzeni krizini aşamadı! Kılıçdaroğlu'ndan "alfabetik sıra" önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş İçin Ortak Mutabakat Metni'ni hazırlayan altı muhalefet partisinin genel başkan yardımcılarının ortak bir açıklama yapacağını söyledi.





ALFABETİK SIRA ÖNERİSİ

Şubat ayında bu metnin altına imza atacaklarını belirten Kılıçdaroğlu "Benim şahsi kanaatim; partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar." ifadelerini kullandı.

Parlamenter sistemi getirmek için çalışan altı partinin oturma düzeni konusunu tartışması dikkat çekti.







KILIÇDAROĞLU'NUN YAYININI İZLEYEN FAZIL SAY İSYAN ETTİ

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un kara teslim olduğu sırada balıkçıda olduğu fotoğrafları yalanlayan ve mesajıyla tepki çeken piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.





"GENEL BAŞKAN KEŞKE KAFTANCIOĞLU OLSAYDI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu Halk TV yayınını 15 dakika izlediğini belirten Say, "CHP Genel Başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı" dedi.