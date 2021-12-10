MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde Şehit olan Uzman Çavuşlarımız Doğanay Çelik, Ali Sarı, İdris Aksöz ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde şehit olan Emre Ceylan'ı anarak başsağlığı mesajı paylaşan Bahçeli CHP ve HDP'nin TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasındaki tavrını sert sözlerle eleştirdi.
CHP-HDP KILIÇDAROĞLU-DEMİRTAŞ-KARAYILAN HEPSİ AYNI
Bahçeli, "Artık CHP'yi HDP'den, Kılçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan'dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır." ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:
"Her şehit gönüle düşen nar, toprağa düşen nurdur. Aziz şehitlerimiz vatanımızın semalarında dolaşan ebedi muhafızlarımızdır. Şehide öldü diyemeyiz, çünkü onlar ölmez, ölmemiştir. Yalnızca bizler göremeyiz. Biliriz ki, her şehit Allah'ın gufranıyla mükâfatlandırılmıştır.
Gazilerimiz, şehitlerimiz beka serverimiz, birlik ve dirlik servetimizdir. Şehit helal ve haysiyetli mücadelelerin şeniyeti, gazilerimiz de şahididir. Türk milleti yerin üstünde yaşayanlar kadar yerin altında sere serpe uzanıp sıradağlar gibi duranların kutlu mecmudur.
Dün şehitler kervanına dört kahramanımız daha eklendi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde Uzman Çavuşlarımız Doğanay Çelik, Ali Sarı, İdris Aksöz ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Emre Ceylan şehit düştüler. Dilerim ki, şehadetleri mübarek olsun.
Şehitlerimiz vatan ve millet uğrunda gözlerini daldan budaktan esirgeyemeyerek makamların en yücesine ulaştılar. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Geride bıraktıkları muhterem ailelerinin, silah arkadaşlarının, aziz milletimizin ve ezcümle hepimizin başı sağ olsun.