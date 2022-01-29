İstanbullu karda mağdur olurken İsviçre'de keyif yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun'un tatili 2 Şubat'ta bitiyor!

İstanbul'da yoğun kar yağışı başlamadan eşi ile birlikte İsviçre'ye tatile gittiği için eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun; 2 Şubat'ta Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
VATANDAŞI TROLLÜKLE SUÇLADI
Murat Ongun, İstanbul'da kar yağışı başladığı gün (24 Ocak) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kar konusunda önlem almadığına yönelik eleştirilere İsviçre'de kaldığı otelden açıklamada bulunmuş ve "Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı" ifadelerini kullanmıştı.
5 GÜNDÜR PAYLAŞIM YAPMIYOR
Ongun, söz konusu açıklaması sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yapmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre Murat Ongun, söz konusu paylaşımın ardından Twitter'daki resmi hesabından yeni açıklamada yapmadı. Ongun, 5 gündür Twitter hesabından paylaşımda bulunmuyor.
ONGUN, 2 ŞUBAT'TA DÖNECEĞİNİ AÇIKLADI
Murat Ongun, bugün Cumhuriyet Gazetesi'ne yeni açıklamada bulundu ve 2 Şubat tarihinde Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile birlikte 23 Ocak'ta İsviçre'ye gittiği gazetelere yansımıştı.
İşte o koronoloji
23 Ocak 2022: Meteoroloji, İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının gelecek 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin edildiği açıklandı.