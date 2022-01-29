İstanbullu karda mağdur olurken İsviçre'de keyif yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun'un tatili 2 Şubat'ta bitiyor!

ONGUN: "SICAK EVİNDE OTURUP TROLLÜK YAPANIN DEĞİL, SAHADA MÜCADELE EDENİN YANINDA OLMA ZAMANI"

24 Ocak 2022: İsviçre'de tatilde Murat Ongun, İstanbul'da yolların karla kapanmasına ilişkin açıklamada bulundu ve "Kar yağışının ilk gününden bu yana Karayolları Ekipleri ve ilçe belediyeleri ile paylaşılanlar da dahil olmak üzere toplam 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanılmıştır. (…) Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı" ifadelerini kullandı.

25 Ocak 2022: Murat Ongun, "Yurtdışında mısın?" şeklindeki soruya cevap verdi ve "Yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil" dedi.

29 Ocak 2022: Murat Ongun: "2 Şubat'ta döneceğim"