İBB ve binlerce vatandaş yollarda mahsur kalmışken restoranda olduğu ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi. Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen kar yağışları hafta sonu İstanbul'da da etkisini göstermeye başlamıştı.
EKREM UYUDU
Meteoroloji uzmanları yaptıkları her açıklamada İstanbul'a uyarılarda bulunurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçen gün yaptığı açıklamada vatandaşları 'ani bastıracak' olan kar yağışına karşı uyarmıştı!
VATANDAŞLAR SOĞUKTA KALDI
İstanbullu vatandaşları uyaran İBB, ani kar yağışına kendisini yakalandı. Yapılan uyarılara ve vatandaşları kendilerinin uyarmasına rağmen kent genelinde alınmayan önlemler megakenti esir aldı.