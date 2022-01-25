İBB ve binlerce vatandaş yollarda mahsur kalmışken restoranda olduğu ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi. Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen kar yağışları hafta sonu İstanbul'da da etkisini göstermeye başlamıştı.