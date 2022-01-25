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    • 25.01.2022 09:19
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    İstanbul'da hayat felç oldu! Belediyenin iş bilmezliği yüzünden binlerce kişi araçlarını terk etti

    İstanbul'da dün gece skandalı yaşadı. Yoğun kar yağışına hiçbir hazırlık yapmayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da korkunç manzaralar ortaya çıktı. Balık restoranında balık tuzlayan İmamoğlu vatandaşları çileden çıkardı. Öte yandan A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali bölgedeki son gelişmeleri paylaştı. Sali bölgede çok sayıda terk edilmiş araç ve İETT otobüsü olduğunu ifade etti.

    İstanbul’da hayat felç oldu!

    İBB ve binlerce vatandaş yollarda mahsur kalmışken restoranda olduğu ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi. Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen kar yağışları hafta sonu İstanbul'da da etkisini göstermeye başlamıştı.

    EKREM UYUDU

    Meteoroloji uzmanları yaptıkları her açıklamada İstanbul'a uyarılarda bulunurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçen gün yaptığı açıklamada vatandaşları 'ani bastıracak' olan kar yağışına karşı uyarmıştı!

    VATANDAŞLAR SOĞUKTA KALDI

    İstanbullu vatandaşları uyaran İBB, ani kar yağışına kendisini yakalandı. Yapılan uyarılara ve vatandaşları kendilerinin uyarmasına rağmen kent genelinde alınmayan önlemler megakenti esir aldı.

        PEŞPEŞE YASAKLAR

        Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer İstanbullular, Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

        OTOBÜSLERE KISITLAMA UZATILDI

        Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün (SALI) saat 13.00'e kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.

        A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali İstanbul Gaziosmanpaşa'da yoğun kar sonrası yaşanan olayları ve terk edilmiş araçları görüntüledi. Bir İETT otobüsünün de yol kenarında bırakıldığını söyleyen Sali, otobüsten inen vatandaşların yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

        İstanbul'da hayat felç oldu!
            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
            Haberler Güncel İstanbul'da hayat felç oldu! Belediyenin iş bilmezliği yüzünden binlerce kişi araçlarını terk etti
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