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    • 29.01.2022 19:55
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 29 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 29 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 440 bin 17 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 17 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.



    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı fahrettin Koca, "VAKA SAYILARINDA GÖRÜLEN Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor" dedi.

    28 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        26 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        24 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            23 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

            21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                20 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                19 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                18 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                17 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    16 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    15 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    14 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    13 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
                        Kar kalktı dön tabii
                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 29 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu
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