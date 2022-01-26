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    • 26.01.2022 18:04
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    • 26.01.2022 18:47
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    Yandaşları Fatih Portakal'dan hem Ekrem İmamoğlu'na hem Murat Ongun'a tepki: Buna hakkınız yok

    CHP'nin ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nun en yandaşlarından olarak bilinen Fatih Portakal, İstanbul'da yaşanan kar yağışı esnasından İngiliz büyükelçi ile balıkçıda ziyafet çeken Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Fox TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal, "Ekipleriniz mücadele ederken, insanlar zorlukları aşmaya çalışırken buna hakkınız yok. Bu öngörüsüzlük..." ifadelerini kullandı. Portakal ayrıca İstanbullu karla boğuşurken İsviçre'de tatilde olduğu ortaya çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun'a da tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Portakal bile patladı!

    İstanbul'da Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarı sonrası 24 Ocak Pazartesi günü etkisini artıran kar yağışı megakenti adeta esir aldı.

    İBB'nin kar yağışına hazırlıksız yakalanması ve yeterli tuzlama çalışmalarını yapmaması sonrası İstanbullu saatlerce yollarda mahsur kaldı. Peş peşe kazalar yaşanırken İETT otobüsleri metro ve metrobüsler seferlerini iptal etti vatandaş mağdur oldu.

    İBB BAŞKANI BALIKÇIDA YARDIMCISI İSVİÇRE'DE
    İstanbullu karla boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de 'Balıkçı Kahraman' adlı lokantada Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott ile yemekte olduğu ortaya çıktı.

    VATANDAŞI TROLLÜKLE SUÇLAMIŞTI
    Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakını ve İBB Sözcüsüolan Murat Ongun, vatandaşların kapalı yollar, eksik çalışmalara tepki göstermesini trollükle suçlayarak "İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir.Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı." ifadelerini kullanırken kendisinin İsviçre'de tatilde olduğu ortaya çıktı.

        FATİH PORTAKAL TEPKİ GÖSTERDİ: BUNA HAKKINIZ YOK
        CHP'nin ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nun en yandaşlarından olarak bilinen Fatih Portakal, İstanbul'da yaşanan kar yağışı esnasından İngiliz büyükelçi ile balıkçıda ziyafet çeken Ekrem İmamoğlu ve İsviçre'de tatilde olan Murat Ongun'a tepki gösterdi.

        Amerikan merkezli Türkiye karşıtı Fox TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal Twitter üzerinden YouTube yayınını paylaşarak "Ekrem İmamoğlu anormal günde yemeğe gitmiş. Gidin tabi ki, ama ekipleriniz mücadele ederken, insanlar zorlukları aşmaya çalışırken değil. O gün değil. Öngörüsüzlük.." ifadelerini kullandı.

        Portakal yayınında "İmamoğlu'nun o gün yemeğe gitmesini normal karşılamıyorum. Bunu yapamaz bir belediye başkanı ekipleriniz mücadele ediyorken o yemeği iptal edebilrdiniz. Yemeğe gitmiş. Gidin tabii ki ama ekipleriniz mücadele ederken, insanlar zorlukları aşmaya çalışırken değil. O gün değil. buna hakkınız yok sadece öngörüsüzlük…" ifadeleriyle İmamoğlu'na tepki gösterdi.

            Portakal ayrıca İstanbullu karla boğuşurken İsviçre'de tatilde olduğu ortaya çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun'a da tepki gösterdi.

            Portakal şunları söyledi:

            "Murat Ongun da yurtdışında. Hava durumu net bir şekilde belli 1 hafta sonrasını 10 gün sonrasını görüyorsunuz. Başkanın sağ kolunun bu durumda yurtdışında olması kabul edilemez. "

            CUMHURİYE YAZARI YAZGÜLÜ ALDOĞAN'DAN OLAY GÖNDERME
            Öte yandan İmamoğlu'nun balıkçı ziyafeti tartışılırken CHP medyasından bir isim de durumu ti'ye aldı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Armağan Çağlayan'ın "Şöyle güzel bir dizi söyleseniz de seyretsem." tweetine Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Yazgülü Aldoğan "Ekrem İmamoğlu balıkçıda" yanıtını verdi.

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            Haberler Güncel Yandaşları Fatih Portakal'dan hem Ekrem İmamoğlu'na hem Murat Ongun'a tepki: Buna hakkınız yok
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