Yandaşları Fatih Portakal'dan hem Ekrem İmamoğlu'na hem Murat Ongun'a tepki: Buna hakkınız yok

İstanbul'da Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarı sonrası 24 Ocak Pazartesi günü etkisini artıran kar yağışı megakenti adeta esir aldı.
İBB'nin kar yağışına hazırlıksız yakalanması ve yeterli tuzlama çalışmalarını yapmaması sonrası İstanbullu saatlerce yollarda mahsur kaldı. Peş peşe kazalar yaşanırken İETT otobüsleri metro ve metrobüsler seferlerini iptal etti vatandaş mağdur oldu.
İBB BAŞKANI BALIKÇIDA YARDIMCISI İSVİÇRE'DE
İstanbullu karla boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de 'Balıkçı Kahraman' adlı lokantada Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott ile yemekte olduğu ortaya çıktı.
VATANDAŞI TROLLÜKLE SUÇLAMIŞTI
Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakını ve İBB Sözcüsüolan Murat Ongun, vatandaşların kapalı yollar, eksik çalışmalara tepki göstermesini trollükle suçlayarak "İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir.Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı." ifadelerini kullanırken kendisinin İsviçre'de tatilde olduğu ortaya çıktı.