Yandaşları Fatih Portakal'dan hem Ekrem İmamoğlu'na hem Murat Ongun'a tepki: Buna hakkınız yok

Portakal ayrıca İstanbullu karla boğuşurken İsviçre'de tatilde olduğu ortaya çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun'a da tepki gösterdi.

Portakal şunları söyledi:

"Murat Ongun da yurtdışında. Hava durumu net bir şekilde belli 1 hafta sonrasını 10 gün sonrasını görüyorsunuz. Başkanın sağ kolunun bu durumda yurtdışında olması kabul edilemez. "

CUMHURİYE YAZARI YAZGÜLÜ ALDOĞAN'DAN OLAY GÖNDERME

Öte yandan İmamoğlu'nun balıkçı ziyafeti tartışılırken CHP medyasından bir isim de durumu ti'ye aldı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Armağan Çağlayan'ın "Şöyle güzel bir dizi söyleseniz de seyretsem." tweetine Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Yazgülü Aldoğan "Ekrem İmamoğlu balıkçıda" yanıtını verdi.