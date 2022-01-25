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    • 25.01.2022 21:06
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    Ekrem ve trolü fena patladı! İstanbullu karla mücadele ederken İsviçre tatiline çıkan Murat Ongun'dan akla ziyan açıklama

    İstanbullu karla mücadele ederken Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda yancısı Murat Ongun'un da İsviçre'de tatilde olduğu ortaya çıktı. Yaşan bu gelişmelerin ardından Murat Ongun'dan akla ziyan bir açıklama geldi. Yurtdışında olduğunu kabul eden Ongun, İstanbullu karla cebelleşirken İsviçre'de tatil yaptığı gerçeğini bir kenara koyup, olayı 'özel hayatımın ihlali' olarak masumlaştırmaya çalıştı ve "Yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil" dedi. İmamoğlu ve Ongun'un pervasız tutumu CHP'li yönetimin İstanbul'u ne kadar ciddiye aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ongun’dan akla ziyan açıklama

    Megakent İstanbul'da CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede sınıfta kaldı. Günlerdir süren kar esareti İBB'nin yetersiz çalışmalarıyla birleşinde İstanbullulara zor anlar yaşattı.

    Çok sayıda vatandaş evlerine ulaşamadı, geceyi dışarıda geçirdi. Otomobillerini yollara bırakan vatandaşlar sabaha kadar ulaşımda güçlük çekti.



    Tepkiler üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan CHP'li İBB'nin Basın Sözcüsü Murat Ongun, kar yağışına karşı olağanüstü bir gayret sarf ettiklerini iddia etti ve tepki gösteren vatandaşalara 'troll' yakıştırması yaptı.


    İSVİÇRE'DE SICAK YATAĞINDAN OLAĞANÜSTÜ MÜCADELE VERMİŞ
    Kar yağışı ile ilgili olağanüstü bir mücadele verdiklerini iddia eden Murat Ongun'un aslında tıpkı Başkanı gibi İstanbul'dan bihaber olduğu, İsviçre'de bir otelde tatil keyfi yaptığı ortaya çıktı.

    Murat Ongun, 23.01.2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'ndan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile birlikte yurt dışına çıkış yapmış.



        Yaşanan bu gelişmelerin ardından gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Murat Ongun, yurtışında olduğunu kabul etti.

        OLAYI MASUMLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI
        Ongun, İstanbullu karla cebelleşirken İsviçre'de tatil yaptığı gerçeğini bir kenara koyup, olayı 'özel hayatımın ihlali' olarak masumlaştırmaya çalıştı ve "Yurtdışında olduğum bilgisini kim verdi?" şeklinde tepki çeken bir soru sordu.

        SKANDAL AÇIKLAMA
        Daha da öteye giderek İstanbullunun geçirdiği kabus gibi geceyi görmezden gelen Ongun, "Yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil" ifadelerini kullandı.



        İMAMOĞLU BALIKÇIDA YANCISI YURTDIŞINDA
        Öte yandan CHP'li Ekrem İmamoğlu da dün İstanbul karla cebelleşirken bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yedi. Halk TV programcısı Murat Ağırel'e konuşan İmamoğlu, saat 18.00'de balıkçıda olduğunu ve buradan ayrılıp AKOM'a gittiğini söyledi.


        İstanbullu karla mücadele beklerken Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda ziyafette, yancısı Murat Ongun'un da İsviçre'de tatilde olması, CHP'li yönetimin İstanbul'u ne kadar ciddiye aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
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        Ongun’dan akla ziyan açıklama
        Haberler Güncel Ekrem ve trolü fena patladı! İstanbullu karla mücadele ederken İsviçre tatiline çıkan Murat Ongun'dan akla ziyan açıklama
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