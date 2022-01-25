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    27 Ocak 2022 Perşembe hastaneler, adliyeler, noterler açık mı? Yarın tatil olan kurumlar hangileri? Özel sektörde çalışanlar izinli mi?

    İdari izinler uzatıldı, üniversitelerde eğitime ara verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte alınan yeni tedbirleri açıkladı. Peki, Yarın tatil olan kurumlar hangileri? 26 Ocak 2022 Çarşamba hastaneler, adliyeler, noterler açık mı? Özel sektörde çalışanlar izinli mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Yarın tatil olan kurumlar hangileri?

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün memurlara idari izin verilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni tedbirleri duyurmaya devam ediyor. Vali Yerlikaya, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personele idari izin verildiği duyuruldu. Peki, Yarın tatil olan kurumlar hangileri? 26 Ocak 2022 Çarşamba hastaneler, adliyeler, noterler açık mı? Özel sektörde çalışanlar izinli mi? İşte son gelişmeler

    YARIN ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

    Özel sektör izinleri şirketlerin kendi insiyatiflerinde olup, bazı firmalar uzaktan çalışma yöntemi ile çalışmalarını sürdürürken, bazı firmalar tatil yapıyor.

    YARIN İDARİ TATİL VAR MI?

    İstanbul'da yaşanan olumsuz kış şartlarına karşı alınan yeni tedbirler İstanbul Valiliği tarafından açıklandı.

    Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verildi.

        ALINAN YENİ TEDBİRLER!

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz kış şartları nedeniyle alınan yeni tedbirleri duyurdu.

        İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları değerlendirildi. Toplantıda alınan kararlar şu şekilde:

        1- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

        2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

        3- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

        4- İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

        5- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

        6- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir.

        Hakim ve savcılara izin

        Açıklama Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan geldi, İstanbul'da görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarının bugün ve yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

        Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim, savcı ve mahkemeler eliyle yürütülecek.
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        Haberler Güncel 27 Ocak 2022 Perşembe hastaneler, adliyeler, noterler açık mı? Yarın tatil olan kurumlar hangileri? Özel sektörde çalışanlar izinli mi?
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