Kandil yazıyor muhalefet oynuyor: HDPKK tiyatrosu! Akşener kahvaltıda gönül alacak

Öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları deşifre olan ve terör örgütünün kamp kadrosunda olduğu tespit edilen HDP'li Semra Güzel hakkında günlerdir açıklama yapmayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, fezleke Meclis'e gelince köşeye sıkışmıştı. Akşener, CHP'nin başını çektiği kirli muhalefetin yeni tiyatrosunu başlatarak, "Benim arkadaşlarım bu fezlekeye 'evet' diyecek." demişti.
İYİ PARTİ HDP'LİLERİN GÖNLÜNÜ ALACAK
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, yazısında, "CHP'liler hayır oyu kullanmanın fırsatını kollayacaktır. İyi Partililer evet oyu verse bile arka kanallardan HDP'nin gönlünü almayı ihmal etmeyecektir." ifadelerini kullandı.
DÖNER DOLAŞIR, SİZİ VURUR
Muhalefetin Başkan Erdoğan düşmanlığını geldiği boyuta dikkat çeken Yalçın, "Terör öyle bir beladır ki, bumerang gibi döner dolaşır, sizi vurur. Bu anlamda günümüz muhalefet liderlerinin tarihe geçeceğini düşünüyorum. Seçim kazanmak için teröre bel bağlayacak kadar düşmüş olmak öyle ya da böyle bir gün sizin tarih önünde yargılanmanıza neden olacaktır." dedi.
İşte Hasan Basri Yalçın'ın bugünkü yazısı;
HDP'li bir milletvekilinin PKK'lı bir teröristle resimleri çıktı. Resimden teröristin sevgilisi olduğu anlaşılıyor. Aslında büyük bir skandal. Ama maalesef o kadar alıştırıldık ki bu tür haberlere, bir hafta konuşup sonra da aymazlığımıza geri dönüyoruz. Sadece sevgilisi de değil. Dağda teröristlerin "üniforma" niyetine giydiği kıyafetleri de giymiş. Onlarla kampta kalmış. Az biraz bu işlerden anlıyorsam terör eğitimi de almıştır.