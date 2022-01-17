Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.01.2022 09:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.01.2022 09:10
    ABONE OL

    Kandil yazıyor muhalefet oynuyor: HDPKK tiyatrosu! Akşener kahvaltıda gönül alacak

    CHP ve İyi Parti'nin terörün siyasi ayağı HDP ile kurduğu kirli ittifak ortaya çıkan her yeni skandalda aynı tiyatroyu ortaya koyuyor. Son olarak öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları deşifre olan ve terör örgütünün kamp kadrosunda olduğu tespit edilen HDP'li Semra Güzel'in fezlekesiyle ilgili soruya, "evet" diyeceğiz cevabı veren Akşener'in HDPKK tiyatrosu deşifre oldu.

    Muhalefetin HDPKK tiyatrosu!

    Öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları deşifre olan ve terör örgütünün kamp kadrosunda olduğu tespit edilen HDP'li Semra Güzel hakkında günlerdir açıklama yapmayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, fezleke Meclis'e gelince köşeye sıkışmıştı. Akşener, CHP'nin başını çektiği kirli muhalefetin yeni tiyatrosunu başlatarak, "Benim arkadaşlarım bu fezlekeye 'evet' diyecek." demişti.

    İYİ PARTİ HDP'LİLERİN GÖNLÜNÜ ALACAK
    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, yazısında, "CHP'liler hayır oyu kullanmanın fırsatını kollayacaktır. İyi Partililer evet oyu verse bile arka kanallardan HDP'nin gönlünü almayı ihmal etmeyecektir." ifadelerini kullandı.



    DÖNER DOLAŞIR, SİZİ VURUR
    Muhalefetin Başkan Erdoğan düşmanlığını geldiği boyuta dikkat çeken Yalçın, "Terör öyle bir beladır ki, bumerang gibi döner dolaşır, sizi vurur. Bu anlamda günümüz muhalefet liderlerinin tarihe geçeceğini düşünüyorum. Seçim kazanmak için teröre bel bağlayacak kadar düşmüş olmak öyle ya da böyle bir gün sizin tarih önünde yargılanmanıza neden olacaktır." dedi.


    İşte Hasan Basri Yalçın'ın bugünkü yazısı;

    HDP'li bir milletvekilinin PKK'lı bir teröristle resimleri çıktı. Resimden teröristin sevgilisi olduğu anlaşılıyor. Aslında büyük bir skandal. Ama maalesef o kadar alıştırıldık ki bu tür haberlere, bir hafta konuşup sonra da aymazlığımıza geri dönüyoruz. Sadece sevgilisi de değil. Dağda teröristlerin "üniforma" niyetine giydiği kıyafetleri de giymiş. Onlarla kampta kalmış. Az biraz bu işlerden anlıyorsam terör eğitimi de almıştır.



        Dediğim gibi yine biraz konuşacağız. HDP'nin müttefiklerinin ne diyeceğini bekleyeceğiz. Onlar bunu da geçiştirmenin bir yolunu bulacak. Sonra da bu zamana kadar konuştuğumuz skandallar listesine ekleyip geçeceğiz.

        Bu sefer tek farkı var. Bu sözde milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmak için Meclis'e bir fezleke sevk edildi. CHPliler hayır oyu kullanmanın fırsatını kollayacaktır. İyi Partililer evet oyu verse bile arka kanallardan HDP'nin gönlünü almayı ihmal etmeyecektir.



        Baştan beri seyrettiğimiz tiyatro tekrar sergilenecek. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü artık kimsenin utanması kalmadı. Herkes HDP'nin ne olduğunu çok iyi biliyor. PKK'nın uzantısı olduğuna dair şüphe yok. Sırtlarını dayadıkları, heykelini dikmek istedikleri PKK'nın sevgilisi olduklarını da resimlerle kayda geçirmiş olduk.

        TERÖRİSTİN KENDİSİYLE BİLE İTTİFAK YAPARLAR
        CHP ve İyi Parti'nin anlamlı bir tepki vermesini bekleyenler boşuna ümitleniyor. Her iki partinin de umurunda bile değil. Onların PKK gibi bir sorunu yok. Tek dertleri Erdoğan. Bu düşmanlık hissi öylesine gözlerini döndürdü ki, değil teröristin sevgilisiyle teröristin kendisiyle bile ittifak yaparlar.


        Bazı konuların siyaset dışı olması gerektiğine inanırım. Devlet ve hukuk sistemi hepimize lazım. Teröristlere ve dış saldırılara karşı devleti ve hukuku korumak hepimizin görevi olmalı. Siyasi partiler birbirine en ağır biçimlerde yüklenebilir. Muhalefet iktidarın her yaptığına bir kulp uydurabilir. Ama terör örgütüyle işbirliği yapmak bambaşka bir duruma işaret eder.

        YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kasetle gelen Kılıçdaroğlu dosyalarla mı gidecek?
        Haberler Güncel Kandil yazıyor muhalefet oynuyor: HDPKK tiyatrosu! Akşener kahvaltıda gönül alacak
            SON DAKİKA