Kandil yazıyor muhalefet oynuyor: HDPKK tiyatrosu! Akşener kahvaltıda gönül alacak





Baştan beri seyrettiğimiz tiyatro tekrar sergilenecek. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü artık kimsenin utanması kalmadı. Herkes HDP'nin ne olduğunu çok iyi biliyor. PKK'nın uzantısı olduğuna dair şüphe yok. Sırtlarını dayadıkları, heykelini dikmek istedikleri PKK'nın sevgilisi olduklarını da resimlerle kayda geçirmiş olduk.



TERÖRİSTİN KENDİSİYLE BİLE İTTİFAK YAPARLAR

CHP ve İyi Parti'nin anlamlı bir tepki vermesini bekleyenler boşuna ümitleniyor. Her iki partinin de umurunda bile değil. Onların PKK gibi bir sorunu yok. Tek dertleri Erdoğan. Bu düşmanlık hissi öylesine gözlerini döndürdü ki, değil teröristin sevgilisiyle teröristin kendisiyle bile ittifak yaparlar.