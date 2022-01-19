CHP'li Özgür Özel'in partideki çelişkiyi gözler önüne seren "Semra Güzel" açıklaması! Sorun PKK sempatisi değil fotoğrafmış!

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Miletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlık fezlekesinin yarın karma komisyonda görüşüleceğinin anımsatılması üzerine, "HDP'li Semra Güzel büyük bir yanlış yapmış. Bu affedilir bir şey değil. Biz Semra Güzel'in örgüt kıyafetleriyle çektirdiği fotoğraf ve elindeki silahla çektirdiği fotoğrafın doğru olmadığını, bunun milletvekilliğiyle bağdaşır olmadığını, soruşturmasının yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığının kaldırılması noktasında 'evet' oyu kullanacağız" dedi.







SORUN FOTOĞRAFIN ORTAYA ÇIKMASIYMIŞ!

CHP'li Özel ve partisi, HDP kanadından yıllardır Apo'ya heykel dikme sözü veren, "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen, elebaşına özgürlük isteyen açıklamaları görmezden geldi. Elinde yüzlerce masumun kanı bulunan HPDKK'lı Demirtaş için defalarca "Serbest bırakılsın" çağrısı yaptı. CHP'li vekiller PKK cenazelerinden eksik olmadı.







Şimdi HDP Diyarbakır Miletvekili Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmasının ve bu durumun kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılanmasının ardından köşeye sıkışan CHP, sırf "fotoğrafların ortaya çıkmasının" yanlış olduğuna takılarak "fezlekeye evet vereceğiz" açıklaması yaparak Güzel'i adeta kurban etti!





HDPKK'nın politikasına takılmayan, tepki göstermek bir yana destek vererek ittifak yapan CHP'nin sorunu "fotoğraf çıkmasıyla" kısıtlaması yakın siyasi tarihimizde bir utanç unsuru olarak kayıtlara geçecek!