Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.01.2022 16:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.01.2022 17:00
    ABONE OL

    CHP'li Özgür Özel'in partideki çelişkiyi gözler önüne seren "Semra Güzel" açıklaması! Sorun PKK sempatisi değil fotoğrafmış!

    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezlekeye "evet" diyeceklerini açıkladı. Dikkat çeken nokta şu ki CHP'li Özel, burada HDP'nin PKK ile olan birlikteliğine değil, "fotoğrafların ortaya çıkmasına" takıldı! CHP'ye göre fotoğrafın çıkmadığı sürece PKK ile her türlü işbirliği serbest!

    Siyasi tarih böyle çelişki görmedi

    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Miletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlık fezlekesinin yarın karma komisyonda görüşüleceğinin anımsatılması üzerine, "HDP'li Semra Güzel büyük bir yanlış yapmış. Bu affedilir bir şey değil. Biz Semra Güzel'in örgüt kıyafetleriyle çektirdiği fotoğraf ve elindeki silahla çektirdiği fotoğrafın doğru olmadığını, bunun milletvekilliğiyle bağdaşır olmadığını, soruşturmasının yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığının kaldırılması noktasında 'evet' oyu kullanacağız" dedi.



    SORUN FOTOĞRAFIN ORTAYA ÇIKMASIYMIŞ!
    CHP'li Özel ve partisi, HDP kanadından yıllardır Apo'ya heykel dikme sözü veren, "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen, elebaşına özgürlük isteyen açıklamaları görmezden geldi. Elinde yüzlerce masumun kanı bulunan HPDKK'lı Demirtaş için defalarca "Serbest bırakılsın" çağrısı yaptı. CHP'li vekiller PKK cenazelerinden eksik olmadı.



    Şimdi HDP Diyarbakır Miletvekili Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmasının ve bu durumun kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılanmasının ardından köşeye sıkışan CHP, sırf "fotoğrafların ortaya çıkmasının" yanlış olduğuna takılarak "fezlekeye evet vereceğiz" açıklaması yaparak Güzel'i adeta kurban etti!

    HDPKK'nın politikasına takılmayan, tepki göstermek bir yana destek vererek ittifak yapan CHP'nin sorunu "fotoğraf çıkmasıyla" kısıtlaması yakın siyasi tarihimizde bir utanç unsuru olarak kayıtlara geçecek!

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İBB kazanç kapısına döndü! Tepkiler çığ gibi
    Haberler Güncel CHP'li Özgür Özel'in partideki çelişkiyi gözler önüne seren "Semra Güzel" açıklaması! Sorun PKK sempatisi değil fotoğrafmış!
        SON DAKİKA