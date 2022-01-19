HDP’li Semra Güzel’i teröristle buluşturan kuryenin ek fezlekeye giren ifadesinde çarpıcı detay

Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'nca ek fezleke hazırlandı.
HTS KAYITLARI FEZLEKEDE
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderilen fezlekede, telefon sinyal ve arama kayıtlarının yer aldığı HTS raporlarına yer verildi. Buna göre, 29-30 Nisan 2016'da terörist Volkan Bora ile görüşen PKK kuryesi Hasan Doymaz ve HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel toplam 25 kez iletişim kurdu. Güzel'in telefonundan 21 Mayıs 2016'da Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde ve aynı gün Adıyaman il merkezinde sinyal alındı. Güzel, 21 Mayıs'ta Doymaz ile 38 saniyelik iletişim kurdu. Aynı gün Akçalı Köyü civarında sinyal alınan Güzel'in telefonundan saat 20.27'ye kadar Akçalı'da toplam 36 kez sinyal alınırken, 22 Mayıs'ta ise Adıyaman merkezde sinyal alındı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Kurye Hasan Doymaz, fezlekede yer alan ifadesinde, Semra Güzel'in teröristlere yiyecek taşıdığını anlattı. Doymaz, "Volkan Bora, Semra Güzel'i Azikan Köprüsü'nün oraya getirmemi istedi. 'Ben gelip sizi alacağım' dedi. Aracımla petrol istasyonunda beklerken Semra Güzel beni aradı. Bulunduğum yeri sordu. Aracıyla tek başına yanıma geldi. 'Benim aracımla gidelim' dedim. İçerisinde yiyecek olan 3-4 tane poşeti de aldı. Aracımla Azikan (Yazıbaşı) Köprüsü'nün oraya geldik. Aracı durdurdum. Aşağıya indik, Semra Güzel poşetleri aldı ve kırsala doğru yürümeye başladık. Bu sırada uzaktan bizi izleyen Volkan Bora arazide yanımıza geldi. Yanında Nurhak kod adlı Fırat Berkpınar da vardı. Birbirlerine sıkı sıkı sarıldılar. Hatta Fırat Berkpınar da Güzel ile sarıldı. Bir müddet yanlarında kaldım. Volkan Bora, 'Yarın aynı saatlerde gel Semra Güzel'i götür' dedi. Ertesi gün gittim. Volkan Bora ile Semra Güzel sarılıp vedalaştı. Adıyaman Karapınar Mahallesi'ndeki petrol istasyonuna Semra Güzel'i bıraktım" dedi. Fezlekede, Güzel'in 3-4 poşet dolusu erzakı kırsal alana götürdüğünü anlatan Doymaz'ın ifadeleri üzerine, Güzel'in "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçu"nu işlediği de belirtilerek dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.