Afrin'de bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin şehit ettiği asker babasından muhalefet partilerine HDP’li Semra Güzel tepkisi

Sabah'ın haberine göre HDP Milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi gerektiğini söyleyen babası İmam Sarıaslan, "TBMM, bu ülkenin en onurlu yeridir. Ancak ne yazık ki bu vatana ihanet eden, askerine, polisine kurşun sıkan, genç, yaşlı, çocuk demeden insanları katleden eli kanlı terör örgütü PKK'ya çanak tutan, onların arasında yer alan kişiler meclise giriyorlar. Bu bizim zorumuza gidiyor, kanımıza dokunuyor." diye konuştu.

"MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLSÜN"