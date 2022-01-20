Afrin'de bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin şehit ettiği asker babasından muhalefet partilerine HDP’li Semra Güzel tepkisi

Suriye'nin Afrin kentinde Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Adıyamanlı Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın babası İmam Sarıaslan, Adıyaman kırsalında PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e tepki gösterdi.
HDP'li vekil Semra Güzel'in, 2017 yılında etkisiz hale getirilen 'Koçero Meleti' kod adlı terörist Volkan Bora ile sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. Güzel hakkında hazırlanan fezleke TBMM'ye sunuldu.
Sabah'ın haberine göre HDP Milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi gerektiğini söyleyen babası İmam Sarıaslan, "TBMM, bu ülkenin en onurlu yeridir. Ancak ne yazık ki bu vatana ihanet eden, askerine, polisine kurşun sıkan, genç, yaşlı, çocuk demeden insanları katleden eli kanlı terör örgütü PKK'ya çanak tutan, onların arasında yer alan kişiler meclise giriyorlar. Bu bizim zorumuza gidiyor, kanımıza dokunuyor." diye konuştu.
"MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLSÜN"