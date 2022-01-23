CHP'li Belediyede rüşvet operasyonu derinleşiyor! Esnafa bile göz dikmişler





Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet ekibinin işyerine ruhsat almak isteyen berberden bile rüşvet istediğini söyleyen Seven, "Kendisinden rüşvet istenen bazı vatandaşlar gelip durumu bize şikâyet etmeye başladı. Zaten kentte de rüşvet olayları artık yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Kendisine ekmek kapısı açmaya uğraşan berber, çay ocağı ve bakkal gibi esnaftan bile çeşitli miktarlarda rüşvet istenmiş. Selçuk Erdağı'nın başında olduğu bu İstanbul ekibi, yakayı ele vermemek için akıl almaz yöntemler uygulamış. Rüşvet istemek için Belediyeye çağırdıkları esnaf ve müteahhit gibi kişilerden görüşme öncesinde telefonlarını alıp toplamışlar. Kimse ses ve görüntü kaydı yapmasın diye. Hatta daha da ileriye giderek bazı iş insanlarından istedikleri rüşvet miktarını hiç konuşmadan ve kağıtlara yazarak istemişler. Ben sosyal medya hesaplarımdan rüşvet konusunda sürekli paylaşımlar yaparak uyarılarda bulundum. Yetmedi. CHP yönetimine durumu ilettim. Fakat kimseden ses çıkmadı, umursanmadı" dedi.



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