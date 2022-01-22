CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in skandal rüşvet çarkının perde arkasına ulaşıldı





'İSTANBUL GRUBU'

Seçimi kazandıktan sonra başkanlık koltuğuna oturan Semih Şahin, ilk iş olarak İstanbul'dan özel bir ekip getirip belediyeye yerleştirdi. "İstanbul Grubu" olarak adlandırılan ekibin başında ise, bir baklavacı zincirinin İK Müdürü Selçuk Erdağı vardı. Başkan Semih Şahin, aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Erdağı'yı hem başkan danışmanı hem de belediye şirketi KAYI A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı yaptı. İddialara göre "İstanbul Grubu" göreve başladıktan sonra, rüşvet çarkı kurmak için müteahhitlere engel çıkarmaya başladı. Çok geçmeden de kentte müteahhitlerden rüşvet alındığı söylentileri yayıldı. Bu arada belediyeye ait kent merkezindeki bir arsaya iş merkezi ve AVM yapılması için ihale düzenlendi.