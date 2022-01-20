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    • 20.01.2022 20:45
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    CHP'li Bilecik Belediyesinde rüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı tutuklandı

    Son dakika haberleri... CHP'li Bilecik Belediyesi'nde rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanan belediye iştiraki firmanın yönetim kurulu başkanı Selçuk Erdağı tutuklandı.

    CHP’li rüşvetçi tutuklandı

    Bilecik'te rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanan belediye iştiraki firmanın yönetim kurulu başkanı Selçuk Erdağı tutuklandı.

    Dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda seri numaraları belli 200 bin doları aldığı sırada suçüstü yakalanan Selçuk E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü.

    Selçuk Erdağı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    NE OLMUŞTU?
    Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmiş, zanlı suçüstü yakalanmıştı.

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