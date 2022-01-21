CHP'li Bilecik Belediyesi selam verenden rüşvet istiyor! Akılalmaz yöntem deşifre oldu: Girmeden telefonu teslim et

Tamamlanmasına az kalan inşaata her gün başka bir sorun çıkarılarak rüşvet istendi. Ancak firma rüşvet vermeyi reddetti. Firma tam 3 yıl boyunca benzer sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Son olarak AVM'nin açılmasına da engel çıkarılınca rüşvet talebi yargıya intikal ettirildi ve operasyon gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının inşaatı devam eden yaklaşık 42 milyon lira bedelli AVM'nin işlemlerini takip etmek için bir kişiden 5 milyon lira istediğini, ancak 200 bin dolar nakit ve 130 bin dolar senet karşılığı anlaşmayı kabul ettiğini belirledi.