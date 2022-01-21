CHP'li Bilecik Belediyesi selam verenden rüşvet istiyor! Akılalmaz yöntem deşifre oldu: Girmeden telefonu teslim et

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken polis tarafından suç üstü yakalandı.
İddialara göre, bu olay Bilecik Belediyesi'nde yaşanan ilk rüşvet hadisesi değil. Eski milletvekili CHP'li Mehmet Seven şehirde "İstanbul Ekibi" olarak adlandırılan müteahhit ve danışman grubunun Bilecik'i resmen harca bağladığı iddia etti. Seven "Belediyeye düşen herkesten rüşvet isteniyor. Yeni dükkan açan berberden bile rüşvet alındığını iddiası var" dedi.
3 YIL AYAK DİRENDİ
Bilecik Belediyesi'nde önceki gün şok bir operasyon düzenlendi. Eskiden Seven Pasajı olarak bilenen arazi üzerine belediye ortaklığı ile AVM inşa eden firma, belediyenin CHP'ye geçmesi ile sorunlar yaşamaya başladı.
Tamamlanmasına az kalan inşaata her gün başka bir sorun çıkarılarak rüşvet istendi. Ancak firma rüşvet vermeyi reddetti. Firma tam 3 yıl boyunca benzer sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Son olarak AVM'nin açılmasına da engel çıkarılınca rüşvet talebi yargıya intikal ettirildi ve operasyon gerçekleştirildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının inşaatı devam eden yaklaşık 42 milyon lira bedelli AVM'nin işlemlerini takip etmek için bir kişiden 5 milyon lira istediğini, ancak 200 bin dolar nakit ve 130 bin dolar senet karşılığı anlaşmayı kabul ettiğini belirledi.