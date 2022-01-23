Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Temmuz destanına büyük saygısızlığına Meclis üyesi Ünal'dan sert tepki





'DESTAN YAZILDI'

Ünal, "15 Temmuz gecesi FETÖ Ankara'nın birçok noktasına saldırdı. Özel Harekâta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Külliye etrafına, Ankara Emniyeti'ne uçaklardan bombalar attı. Ankaralılar o gün birçok şehit vermesine rağmen vatanı için göğsünü siper etti. Hain kalkışmayı kahramanca mücadelesi ile bertaraf etti. Bu destansı mücadelenin unutulmaması için o günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin birkaç noktasına görseller hazırlanıp asılmıştı. Belediyenin hemen önündeki görsel kaldırılmış. 15 Temmuz'da Ankaralıların kahramanlığını anlatan izlerin belediyemizden kaldırılmış olmasını esefle karşılıyorum. Bu yanlıştan derhal dönülmeli ve görseller yerine asılmalı" dedi.