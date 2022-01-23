Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Temmuz destanına büyük saygısızlığına Meclis üyesi Ünal'dan sert tepki

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde göğüslerini darbecilere siper eden ve 146 şehit veren Ankaralıların destansı direnişini unutturmaya çalışıyor. Bunun göstergelerinden biri ise Ankara Büyükşehir Belediyesi kampüsünde yer alan 15 Temmuz destanına ilişkin posterin kaldırılması oldu. Darbe girişiminin ardından belediyenin önünde kurulan panoya 15 Temmuz ruhunu yansıtan görseller konulmuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir süre önce söz konusu posteri kaldırdığı ortaya çıktı.
'TALİMAT MI ALDINIZ?'
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, bu konuyu gündeme taşıdı ve CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Ünal, "Bu neyin hazımsızlığı sayın Mansur Yavaş? Belediyenin önündeki posteri, 15 Temmuz FETÖ hain kalkışmasını kahramanca püskürten halkımızın destansı mücadelesini betimleyen posteri niye kaldırdınız? Kalkması yönünde bir yerlerden talimat mı aldınız yoksa... Neden bu hazımsızlığınız?" diye sordu.
'DESTAN YAZILDI'
Ünal, "15 Temmuz gecesi FETÖ Ankara'nın birçok noktasına saldırdı. Özel Harekâta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Külliye etrafına, Ankara Emniyeti'ne uçaklardan bombalar attı. Ankaralılar o gün birçok şehit vermesine rağmen vatanı için göğsünü siper etti. Hain kalkışmayı kahramanca mücadelesi ile bertaraf etti. Bu destansı mücadelenin unutulmaması için o günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin birkaç noktasına görseller hazırlanıp asılmıştı. Belediyenin hemen önündeki görsel kaldırılmış. 15 Temmuz'da Ankaralıların kahramanlığını anlatan izlerin belediyemizden kaldırılmış olmasını esefle karşılıyorum. Bu yanlıştan derhal dönülmeli ve görseller yerine asılmalı" dedi.