CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında son dakika! Suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı görevden alındı





Danışman Selçuk Erdağı

Erdağı'nın kendisinden AVM'nin işlemlerini takip etme maksatlı 200 bin dolar nakit, 130 bin dolarda senet olmak üzere anlaşmaya varıldığı belirten mağdur, polise ihbarda bulundu. Bilecik KOM Şubesi ekipleri harekete geçti.

Para alışverişinin şüphelinin Bilecik Belediyesindeki ofisinde gerçekleşeceği, öğrenen polis yaptığı çalışmanın ardından operasyon için düğmeye bastı.





RÜŞVETİ ALDIKTAN SONRA ENSELENDİ

Yapılan operasyonda Selçuk Erdağı, Belediyede bulunan odasında rüşveti alırken yakalandı. Erdağı gözaltına alınırken, daha önceden seri numarası alınmış 200 bin dolara da belediyedeki operasyonda el konuldu.







BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ: GÖREVDEN ALINDI

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, konu hakkında yazılı bir açıklama yaparak, "19 Ocak 2022 Çarşamba akşamı belediyemiz iştiraki olan Kayı A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Selçuk Erdağı, belediye binasına gelen emniyet mensuplarınca gözaltına alınarak Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştür. Bu soruşturmayı siyasi bir hamleye dönüştürüp belediyemize ve hizmetlerine yönelik saldırıya çevirmek isteyenlerin ellerini ovuşturduğunu görüyor, duyuyoruz. Bilecik Belediyesi olarak elde edilen kazanımlarımızın, güvenin ve siyasi istikrarımızın zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Suç varsa suçu işleyen kim olursa olsun gereğini yapacağımızdan ve hiçbir yasa dışı faaliyetin arkasında durmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı tarafımca görevden alınmıştır. Soruşturmayı yürüten yetkili kurumlara gereken desteği verdiğimizi, süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.