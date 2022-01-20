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    • 20.01.2022 17:13
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    CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında son dakika! Suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı görevden alındı

    CHP'li Bilecik Belediyesi Başkanı Semih Şahin’in danışmanı Selçuk Erdağı, belediyedeki ofisinde 200 bin dolar nakit rüşveti aldı. Erdağı, daha önceden seri numaraları alınan paralarla suçüstü yakalandı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyenin iştiraki olan Kayı A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Selçuk Erdağı'nın görevden alındığı söyledi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Rüşvetçi CHP’li Erdağı görevden alındı

    CHP'li Bilecik Belediyesinde Belediye Başkanı Danışmanı olarak kendisini tanıtan gerçekte Belediye iştiraklarından Kayı A.Ş isimli firmanın Yönetim Kurulu başkanı olan Selçuk Erdağı, bina ruhsatı almak isteyen bir kişiden ruhsat bedeli için 400 bin lira, yapımı devam eden ve tahmini 42 milyon lira bedel belirlenecek olan Alışveriş Merkezinin işlemlerini takip etmek için başka bir kişiden ise 5 milyon lira istedi.



    Danışman Selçuk Erdağı

    Erdağı'nın kendisinden AVM'nin işlemlerini takip etme maksatlı 200 bin dolar nakit, 130 bin dolarda senet olmak üzere anlaşmaya varıldığı belirten mağdur, polise ihbarda bulundu. Bilecik KOM Şubesi ekipleri harekete geçti.

    Para alışverişinin şüphelinin Bilecik Belediyesindeki ofisinde gerçekleşeceği, öğrenen polis yaptığı çalışmanın ardından operasyon için düğmeye bastı.

    CHP'de rüşvet skandalı!



    RÜŞVETİ ALDIKTAN SONRA ENSELENDİ
    Yapılan operasyonda Selçuk Erdağı, Belediyede bulunan odasında rüşveti alırken yakalandı. Erdağı gözaltına alınırken, daha önceden seri numarası alınmış 200 bin dolara da belediyedeki operasyonda el konuldu.


    BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ: GÖREVDEN ALINDI
    Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, konu hakkında yazılı bir açıklama yaparak, "19 Ocak 2022 Çarşamba akşamı belediyemiz iştiraki olan Kayı A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Selçuk Erdağı, belediye binasına gelen emniyet mensuplarınca gözaltına alınarak Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştür. Bu soruşturmayı siyasi bir hamleye dönüştürüp belediyemize ve hizmetlerine yönelik saldırıya çevirmek isteyenlerin ellerini ovuşturduğunu görüyor, duyuyoruz. Bilecik Belediyesi olarak elde edilen kazanımlarımızın, güvenin ve siyasi istikrarımızın zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Suç varsa suçu işleyen kim olursa olsun gereğini yapacağımızdan ve hiçbir yasa dışı faaliyetin arkasında durmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı tarafımca görevden alınmıştır. Soruşturmayı yürüten yetkili kurumlara gereken desteği verdiğimizi, süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.

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