Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.01.2022 07:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2022 07:16
    ABONE OL

    CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in reddettiği rüşvet çarkı ispatlandı

    CHP'li Bilecik Belediyesi'nde geçtiğimiz gün skandal bir rüşvet olayı gün yüzüne çıktı. Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı, 200 bin dolar rüşvet aldı ve suçüstü yakalandı. CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in reddettiği rüşvet çarkının çökmesinin ardından Şahin sessizliğini korudu.

    CHP’li Şahin’in reddettiği rüşvet çarkı ispatlandı

    Bilecik Belediyesi'nde yaşanan rüşvet skandalı gündeme bomba gibi düştü.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI
    CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı, bir AVM'nin işlemlerini takip etmek için 330 bin dolar istemiş ve 220 bin doları önceki gün belediye binasındaki makam odasında alırken polis operasyonuyla suçüstü yakalanmıştı.

    200 BİN DOLAR PARAYI MAKAM ODASINDA ALDI
    İddiaya göre rüşvet skandalı şöyle gelişti: Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. isimli firmanın yönetim kurulu başkanı olan Selçuk Erdağı, bina ruhsatı almak isteyen bir kişiden ruhsat bedeli için 400 bin lira, yapımı devam eden ve tahmini 42 milyon lira bedel belirlenecek olan alışveriş merkezinin işlemlerini takip etmek için başka bir kişiden ise 5 milyon lira istedi.

    Erdağı'nın kendisinden AVM'nin işlemlerini takip etme maksatlı 200 bin dolar nakit, 130 bin dolar da senet olmak üzere anlaşmaya varıldığını belirten mağdur, polise ihbarda bulundu.

        Bilecik KOM Şubesi ekiplerinin operasyonuyla Erdağı, belediyedeki makam odasında 200 bin dolar nakit parayı alırken suçüstü yakalandı.

        RÜŞVETÇİ ERDAĞI TUTUKLANDI
        Gözaltına alınan Erdağı, Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede rüşvet suçundan tutuklandı. İfadeler doğrultusunda aralarında belediye çalışanı olan 3 kişinin daha gözaltına alındığı, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü öğrenildi.

        SKANDAL OLAY 1 YIL ÖNCE DEŞİFRE OLMUŞTU
        SABAH, Bilecik Belediyesi'nde dönen rüşvet çarkını yaklaşık bir yıl önce duyurmuştu. Belediye Başkanı Semih Şahin, seçimleri kazandıktan sonra İstanbul'dan bir ekip getirerek belediyedeki kritik noktalara yerleştirmişti. Bu ekibin başında yer alan Selçuk Erdağı'nı da kendisine danışman yapıp, Kayı A.Ş.'nin başına getirmişti.

            Şahin'le ilgili rüşvet söyentilerini araştıran SABAH, Şubat 2021'de eski belediye başkanı ve milletvekili CHP'li Mehmet Seven'in, "Bilecik'e gelen yatırımların ihalesini alan müteahhitlerden, kurum müdürlerinden ve Bilecik'te inşaat yapan müteahhitlerden rüşvet isteniyor" sözleri ile iddiayı kamuoyuna duyurmuştu. Belediye Başkanı Semih Şahin ise yerel bir kanalın canlı yayınında, "İspata davet ediyorum. İspatlayamazsanız şerefsizsiniz" demişti. Şimdi danışmanı rüşvet alırken yakalanan Şahin, bu gelişme karşısında suspus oldu.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kılıçdaroğlu’ndan ’leblebi’ gibi yalan!
            Haberler Güncel CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in reddettiği rüşvet çarkı ispatlandı
                SON DAKİKA