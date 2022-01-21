CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in reddettiği rüşvet çarkı ispatlandı

Bilecik Belediyesi'nde yaşanan rüşvet skandalı gündeme bomba gibi düştü.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı, bir AVM'nin işlemlerini takip etmek için 330 bin dolar istemiş ve 220 bin doları önceki gün belediye binasındaki makam odasında alırken polis operasyonuyla suçüstü yakalanmıştı.
200 BİN DOLAR PARAYI MAKAM ODASINDA ALDI
İddiaya göre rüşvet skandalı şöyle gelişti: Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. isimli firmanın yönetim kurulu başkanı olan Selçuk Erdağı, bina ruhsatı almak isteyen bir kişiden ruhsat bedeli için 400 bin lira, yapımı devam eden ve tahmini 42 milyon lira bedel belirlenecek olan alışveriş merkezinin işlemlerini takip etmek için başka bir kişiden ise 5 milyon lira istedi.
Erdağı'nın kendisinden AVM'nin işlemlerini takip etme maksatlı 200 bin dolar nakit, 130 bin dolar da senet olmak üzere anlaşmaya varıldığını belirten mağdur, polise ihbarda bulundu.