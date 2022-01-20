Kurucu Vedat Yenerer'den İyi Parti itirafları: Meral Akşener aradı ''Adalara çıkma, bilmediğin şeyler var.'' dedi

Biz bir organizasyon yaptık ve Ege'de yunan işgallerini protesto etmek için kalktık Çeşmeye gittik ve feribot iskelesine geçtik. Benim Orada olduğumu, o protesto gösteresini yapacağımızı herkes biliyor. Fakat ne oldu. İlçe başkanı bana, hem de milliyetçi olduğunu söyleyen bir ilçe başkanı, "Sakız Adası'na giden feribot bizim dostumuz, onun işleri bozulur, ayıp olur o yüzden biz bu etkinliğe katılamayız" dedi. Böyle milliyetçilik olur mu yahu.

Sivil toplum örgütleri, gazetecilerden oluşan bir heyetle bu adalara çıkma girişiminde bulundum. İki kez engellendim; Birinde genel başkan aradı, Sayın Meral Akşener. "Adalara çıkma bu projeyi durdur. Bilmediğin başka şeyler var." dedi. Şimdi ben buradan soruyorum, bilmediğimiz şey nedir. Bu konunun uzmanıyım, kitap yazmış biriyim. Bu partide bilmediğim bir şey varsa. Burada gizli bir gündem var demektir.

"DEVAMLI ABD'DEN BİRİLERİ BİZE GELİYOR"