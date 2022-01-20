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    • Güncel
    • 20.01.2022 16:13
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    • 20.01.2022 16:44
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    Kurucu Vedat Yenerer'den İyi Parti itirafları: Meral Akşener aradı ''Adalara çıkma, bilmediğin şeyler var.'' dedi

    Terör örgütleriyle ilişkileri ortaya saçılan İyi Parti'nin kurucusu Vedat Yenerer partisinden istifa nedenlerini açıkladı. İyi Parti’de Türk milliyetçisi kılıfını kullanan kriptoların olduğunu vurgulayan Yenerer, "Türk milliyetçisi maskesi takmış insanlar şu anda her tarafı ağ gibi sarmış durumda" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yenerer, Adalara çıkma girişiminin Akşener tarafından engellendiğini belirtti.

    Kurucu Vedat Yenerer’den İyi Parti itirafları

    İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer partiden ayrılması sonrası bir televizyon programında itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

    Yenerer Ege Denizi'nde Yunan işgallerini protesto etmek için yaptığı girişimin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından "Adalara çıkma bu projeyi durdur. Bilmediğin başka şeyler var." sözleriyle engellendiğini söyledi.

    "PARTİDE GİZLİ BİR GÜNDEM VAR DEMEKTİR"

    Yaşanan olaya "Böyle milliyetçilik olur mu yahu" sözleriyle tepki gösteren Yenerer "Şimdi ben buradan soruyorum, bilmediğimiz şey nedir. Bu konunun uzmanıyım, kitap yazmış biriyim. Bu partide bilmediğim bir şey varsa. Burada gizli bir gündem var demektir." dedi.

    "İKİ KEZ ENGELLENDİM"

    Vedat Yenerer'in Ulusal Kanal'a yaptığı olay itiraflar:

        Biz bir organizasyon yaptık ve Ege'de yunan işgallerini protesto etmek için kalktık Çeşmeye gittik ve feribot iskelesine geçtik. Benim Orada olduğumu, o protesto gösteresini yapacağımızı herkes biliyor. Fakat ne oldu. İlçe başkanı bana, hem de milliyetçi olduğunu söyleyen bir ilçe başkanı, "Sakız Adası'na giden feribot bizim dostumuz, onun işleri bozulur, ayıp olur o yüzden biz bu etkinliğe katılamayız" dedi. Böyle milliyetçilik olur mu yahu.

        Sivil toplum örgütleri, gazetecilerden oluşan bir heyetle bu adalara çıkma girişiminde bulundum. İki kez engellendim; Birinde genel başkan aradı, Sayın Meral Akşener. "Adalara çıkma bu projeyi durdur. Bilmediğin başka şeyler var." dedi. Şimdi ben buradan soruyorum, bilmediğimiz şey nedir. Bu konunun uzmanıyım, kitap yazmış biriyim. Bu partide bilmediğim bir şey varsa. Burada gizli bir gündem var demektir.

        "DEVAMLI ABD'DEN BİRİLERİ BİZE GELİYOR"

        Beni o adalara çıkartmayan, söz verdiği halde engelleyen Sayın Meral Akşener ne yaptı, dün gece sözde Çankaya Belediyesi'nin sözde Atatürk Barış ödülünü Yunanistan eski Başbakanı Sayın Yorgo Papandreou'ya verdiler. Devamlı ABD'den birileri bize geliyor. Sanki Türkiyede vatan evladı kalmadı.

        "BEN ZIMBA GİBİ BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİ BİR PARTİ KURDUK DİYE DÜŞÜNÜYORDUM"

        Ben zımba gibi bir Türk milliyetçisi, vatansever, Atatürkçülerin olduğu bir parti kurduk diye düşünüyordum.Güney Doğu'da Doğu'da gireceğiz Şırnak'tan Hakkari'den çıkacağız, sıkmadık el bırakmayacağız. 500 bin korucu var. Yalvardım, bir genel başkan yardımcısı olsun. Onalr bu vatanın evlatları ve 40 yıldır savaşıyorlar. İyi Parti Türk milliyetçilerinin başta konuştuğu gibi vatanı milleti ve vatanseverleri kucaklıyor mu, alakası yok.

        İSTİFA ETMEDİM RESMİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDIM

        Ben vatanıma, milletime nasıl hizmet edebilirim, bu bir çatı altında olmalıydı. Çatı kafama çöktü.

            Geçmişlerinde Türk milliyetçisi ibaresi olanlar, zannediyorlar ki hiçbir şey yapmadan sadece makamları tutarak kıyamete kadar Türk milliyetçisi olarak anılacaklar. Bu doğru bir şey değil. İcraata bakmak lazım. İcraatta Misak-i Milli'ye sahip çıkma yoksa, Atatürk'e çıkma yoksa nasıl milliyetçiyim diyeceksin?

            Ben istifa etmedim. Resmi olarak görevden uzaklaştırıldım ve hâlâ bilgilendirilmedim. Görevim değil, parti üyeliğim sonlandırıldı. Ergenekon'da kumpası yaşadım, ikinci kumpası burada yaşadım.

            KRİPTO VURGUSU: TÜRK MİLLİYETÇİSİ YOK

            Samimi Türk milliyetçisi yok, Türk milliyetçisi maskesi takmış insanlar şu anda her tarafı ağ gibi sarmış durumda.

            (Sıkar abla videosu) Video çekildi, bu partiye FETÖ'ye giremez. 3-4 versiyonu var. Onlardan bir tanesinin akrabası giremez. Ali Türkşen'in bir gecede yeri değiştirildi. Türkler İslam'la birlikte şereflendi diyen birisi ön sıralara verildi.

                İyi Parti'ye FETÖ girdi. Bu konuda zaten haberler çıktı.

                "DOĞU'YA GÜNEYDOĞU'YA GİDELİM DEDİM, 'BENİ ÖLDÜRTMEK Mİ İSTİYORSUN' DEDİ"

                Doğu ve Güneydoğu'da Aktütün'den başlayalım her ay bir karakolumuzu ziyaret edelim. Oralarda köyler var onları ziyaret edelim dedim. Bana "Sen beni öldürtmek mi istiyorsun" dedi.

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                Haberler Güncel Kurucu Vedat Yenerer'den İyi Parti itirafları: Meral Akşener aradı ''Adalara çıkma, bilmediğin şeyler var.'' dedi
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