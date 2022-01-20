Kurucu Vedat Yenerer'den İyi Parti itirafları: Meral Akşener aradı ''Adalara çıkma, bilmediğin şeyler var.'' dedi

İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer partiden ayrılması sonrası bir televizyon programında itiraf gibi açıklamalarda bulundu.
Yenerer Ege Denizi'nde Yunan işgallerini protesto etmek için yaptığı girişimin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından "Adalara çıkma bu projeyi durdur. Bilmediğin başka şeyler var." sözleriyle engellendiğini söyledi.
"PARTİDE GİZLİ BİR GÜNDEM VAR DEMEKTİR"
Yaşanan olaya "Böyle milliyetçilik olur mu yahu" sözleriyle tepki gösteren Yenerer "Şimdi ben buradan soruyorum, bilmediğimiz şey nedir. Bu konunun uzmanıyım, kitap yazmış biriyim. Bu partide bilmediğim bir şey varsa. Burada gizli bir gündem var demektir." dedi.
"İKİ KEZ ENGELLENDİM"
Vedat Yenerer'in Ulusal Kanal'a yaptığı olay itiraflar: