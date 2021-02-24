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    • 24.02.2021 11:00
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    Yunan profesör Dimitris Kiçikis'ten çarpıcı açıklaması: ABD Erdoğan'ı devirip 'i getirecekti

    Son dakika haberi... ile ilgili konuşan Yunan profesör Dimitris Kiçikis çok çarpıcı iddialarda bulundu. Yunan profesör, 'nın Batı'ya meydan okuduğunu belirterek Amerikalıların 'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye çalıştıklarını iddia etti. ABD'nin 2016'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirip "dişi kurt" dediği 'i iktidar yapma planı olduğunu söyleyen Kiçikis, "Erdoğan hoşuna gitse de gitmese de büyük bir lider" dedi.

    ABD Erdoğan'ı devirip Meral Akşener'i getirecekti

    Aynı zamanda Türkolog olan profesör Türkiye - ABD ilişkileri ve Barack yönetiminin yle yaptığı planlara ilişkin
    çarpıcı iddialarda bulundu.

    Yunan profesör, nın Batı'ya meydan okuduğunu belirterek Amerikalılar'ın 'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye çalıştıklarını iddia etti.

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    İddiaları bununla da kalmadı. Obama yönetiminin 'ın yerine iktidar yapmayı düşündüğü kişinin 'dişi kurt' dediği
    olduğunu söyledi.

    Kiçikis, "O zamanlar Türkiye'deydim ve biliyordum. Obama hükümetinin Erdoğan'ı bir "dişi kurt" ile değiştirmeyi planladığını biliyordum. Kim bu kişi İYİ Parti'yi kuran kişi. Meral Akşener, Evet bu doğru. Neden ona sahip çıktıklarını biliyor musun? Sana açıkça söyleyeyim; Amerikalıları desteklediği için. Erdoğan hoşuna gitse de gitmese de büyük bir lider..." ifadeleriyle o dönem yaşananları anlattı.

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