İP Genel Başkanı Meral Akşener’in “mağdur üniversite öğrencisi” diye kürsüye çıkardığı figüran CHP’li Deniz Barış Çatal çıktı

Yalanı, iftirayı ve algı siyasetini kendisine adet edinen Akşener, bu hafta 'Milletin Kürsüsü'nü Deniz Barış Çatal isimli gence devrederek sözde "barınma ve yurt sorununu" gündeme getirdi, ucuz bir kurgu ile hükümeti hedef aldı.