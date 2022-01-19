İP Genel Başkanı Meral Akşener’in “mağdur üniversite öğrencisi” diye kürsüye çıkardığı figüran CHP’li Deniz Barış Çatal çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında her hafta olduğu gibi yine ucuz bir tiyatroya başvurdu.
Yalanı, iftirayı ve algı siyasetini kendisine adet edinen Akşener, bu hafta 'Milletin Kürsüsü'nü Deniz Barış Çatal isimli gence devrederek sözde "barınma ve yurt sorununu" gündeme getirdi, ucuz bir kurgu ile hükümeti hedef aldı.
TİYATRO ERKEN PATLADI
Daha önce de birçok kez kürsüye sipariş figüranlar çıkartan Akşener, dersini almamış olacak ki yine dakikalar içinde yaş tahtaya bastı.