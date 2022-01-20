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    • 21.01.2022 10:22
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    • 21.01.2022 10:22
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    Silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti! Ömür Erez kimdir? Ömür Erez nereli, kaç yaşındaydı?

    Ömür Erez kimdir? Silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti! Ömür Erez nereli, kaç yaşındaydı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm Türkiye Rahmi Uygun tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez'i konuşuyor ve hayatına dair tüm bilgileri de oldukça merak ediyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti!

    Ömür Erez kimdir? Tüm Türkiye bu habere kilitlendi ve silahlı saldırıya uğrayan genç hemşire hayatını kaybetti. Kartal'da hemşire olarak çalışan Ömür Erez'i öldüren saldırganın daha önce de rahatsızlık verdiği biliniyor. Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde gerçekleşen olaya dair tüm detaylar merak konusu olurken bir yandan da hemşirenin hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki Ömür Erez nereli, kaç yaşındaydı?

    HEMŞİRE ÖMÜR EREZ KİMDİR?

    33 yaşındaki genç kadın, Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışıyordu.

    ÖMÜR EREZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

    Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

    Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı.

    Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

        Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. DHA'nın haberine göre; il dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Şüpheli kısa süre sonra gözaltına aldı. Polisin çalışması sürüyor.

        Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.
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        Haberler Güncel Silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti! Ömür Erez kimdir? Ömür Erez nereli, kaç yaşındaydı?
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