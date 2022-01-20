Silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti! Ömür Erez kimdir? Ömür Erez nereli, kaç yaşındaydı?

Ömür Erez kimdir? Tüm Türkiye bu habere kilitlendi ve silahlı saldırıya uğrayan genç hemşire hayatını kaybetti. Kartal'da hemşire olarak çalışan Ömür Erez'i öldüren saldırganın daha önce de rahatsızlık verdiği biliniyor. Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde gerçekleşen olaya dair tüm detaylar merak konusu olurken bir yandan da hemşirenin hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki Ömür Erez nereli, kaç yaşındaydı?
HEMŞİRE ÖMÜR EREZ KİMDİR?
33 yaşındaki genç kadın, Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışıyordu.
ÖMÜR EREZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.
Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı.
Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.