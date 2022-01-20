Silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti! Ömür Erez kimdir? Ömür Erez nereli, kaç yaşındaydı?

Ömür Erez kimdir? Tüm Türkiye bu habere kilitlendi ve silahlı saldırıya uğrayan genç hemşire hayatını kaybetti. Kartal'da hemşire olarak çalışan Ömür Erez'i öldüren saldırganın daha önce de rahatsızlık verdiği biliniyor. Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde gerçekleşen olaya dair tüm detaylar merak konusu olurken bir yandan da hemşirenin hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki Ömür Erez nereli, kaç yaşındaydı?