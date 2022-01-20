MEB 1. dönem dijital karne notları görüntüleme! Dijital karne görüntüleme nereden yapılır? Karneler ne zaman alınacak?

Dijital karne görüntüleme nereden yapılır? Tüm şehirlerdeki ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri heyecanlı geri sayıma başladı ve karneleri almak istiyor. 21 Ocak itibariyle sömestr tatili başlıyor ve 15 gün sürdükten sonra ikinci dönem başlayacak. Yüzyüze karnelerini alacak olan öğrencilerin yanı sıra internet üzerinden notlarını görmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki 1. dönem dijital karne notları görüntüleme nasıl yapılır? E-okul dijital karne notu öğrenme ekranına nasıl ulaşılır? İşte tüm bilgiler…
KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?
Uzaktan eğitim bugün ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla son bulacak.
E-OKUL DİJİTAL KARNE GÖRÜTÜLEME NASIL YAPILIR?
Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebilecek.
Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
E OKUL GİRİŞ VE DİJİTAL KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ