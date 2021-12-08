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    • 08.12.2021 08:40
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    • 08.12.2021 08:48
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile ne görüştü? Sır görüşmenin perde arkası

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve beraberindeki heyeti, genel merkezde kabul etti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah yazarı Salih Tuna, sır görüşmeye ilişkin çarpıcı bilgiler aktardı. Peki Akşener, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile neden görüştü? Görüşmede neler konuşuldu? Satterfield hangi görevle Millet İttifakı'nın ortağı Akşener'le bir araya geldi? İşte detaylar...

    Sır görüşmenin perde arkası

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve beraberindeki heyeti, genel merkezde kabul etti. Görüşmede Meral Akşener'e, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan eşlik etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.



    SIR GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?
    Sabah yazarı Salih Tuna, bugünkü köşesinde sır görüşmeye ilişkin çarpıcı bilgiler aktardı. Tuna'nın köşe yazısı şu şekilde:
    İP Genel Başkanı Akşener geçen gün ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile yine bir sır görüşme yapmış.
    Yazılıp çizilenlere bakacak olursak son bir ay içinde 4'üncü görüşmeymiş.
    İnanılır gibi değil. Haftalık olağan görüşme gibi.


    Biliyorsunuz, Akşener her şeyden evvel bir anne. Lakin, Diyarbakır anneleriyle bir kez görüşmemiş bir anne.
    Gelgelelim, Kürt ve Türk anaların çocuklarını öldürsünler diye terör örgütüne binlerce TIR silah yardımı yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi'yle kapalı kapılar ardında zırt pırt görüşüyor!
    Daha evvel de görüşmüşlerdi; Nisan ayının 15'inde. Görüşme 1.5 saat sürmüş, yine herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
    Geçen günkü görüşmenin fotoğrafına baktım; Akşener ile Satterfield ellerini yumruk yapıp tokuşturmuşlar.
    Yani, Davutoğlu ve Hillary Clinton gibi "çak yapmamışlar".
    Pandemi tedbirleri nedeniyle mi yoksa Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda mutabakat sağlanmadığından mı, bilmiyorum. Belki de anlaşmışlar, "çak yapmışlar" ama medyaya servis etmemişlerdir.
    Sır toplantı olduğu için her şey mümkün.
    Diyeceksiniz ki, cumhurbaşkanı adayı konusunda görüştüklerini nereden çıkarıyorsun?
    Başka ne olacak? Teşekkür ziyareti olamaz. Hani, ABD Büyükelçisi'nin başı çektiği "elçiler açıklaması" için Kavala'nın kuzeni olan Akşener teşekkür etmek isteseydi, görüşme elçilikte gerçekleşirdi.


        ABD'nin Yunanistan'ı silah deposu haline getirmesinden malum terör örgütünü silahlandırmasına kadar rahatsızlığını dile getirmek için görüşmesini de zaten Akşener'den beklemiyoruz. Şimdilik ağzı bozuk adamları, şehitlerin bacılarına küfretmesinler yeter!..

        Lafı dolaştırmaya gerek yok: Satterfield'in Akşener ziyaretinin nedeni, cumhurbaşkanı adayı konusunda Millet İttifakı'nda oluşan çatlağı onarmaktır.
        Malumunuz, Mersin mitingiyle Kılıçdaroğlu boy gösterdi; "Ben de varım" dedi. Maksadı, cumhurbaşkanı adayı olmak değil, CHP Genel Başkanlığı'nı garanti altına almak için elini yüksek tutmaktan ibaret.

        Kendisini aday yapmayacaklarını, Abdullah Gül'ün has adamlarının 14. Kat'ı yol yaptığına bakarak kestiriyordur.
        Kılıçdaroğlu parti genel başkanlığını kaybetmeyi göze alamaz. Bu nedenle de İmamoğlu'nun aday gösterilmesini asla kabul etmeyecektir.
        Akşener bu zaafını bildiğinden üzerine gidiyor. "Ya İmamoğlu'nu aday gösterirsin ya da beni" demeye getiriyor.
        Bir iki hafta evvel Akşener, İmamoğlu'nun davetlisi olarak katıldığı törende, "Bu çalışma performansınızın devamını dilerim, cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım" dedi. Hem de toplantıda hazır bulunan Kılıçdaroğlu'na nispet verircesine.
        Zavallı Kılıçdaroğlu ne yapsın?!

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