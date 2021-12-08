İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile ne görüştü? Sır görüşmenin perde arkası



Biliyorsunuz, Akşener her şeyden evvel bir anne. Lakin, Diyarbakır anneleriyle bir kez görüşmemiş bir anne.

Gelgelelim, Kürt ve Türk anaların çocuklarını öldürsünler diye terör örgütüne binlerce TIR silah yardımı yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi'yle kapalı kapılar ardında zırt pırt görüşüyor!

Daha evvel de görüşmüşlerdi; Nisan ayının 15'inde. Görüşme 1.5 saat sürmüş, yine herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Geçen günkü görüşmenin fotoğrafına baktım; Akşener ile Satterfield ellerini yumruk yapıp tokuşturmuşlar.

Yani, Davutoğlu ve Hillary Clinton gibi "çak yapmamışlar".

Pandemi tedbirleri nedeniyle mi yoksa Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda mutabakat sağlanmadığından mı, bilmiyorum. Belki de anlaşmışlar, "çak yapmışlar" ama medyaya servis etmemişlerdir.

Sır toplantı olduğu için her şey mümkün.

Diyeceksiniz ki, cumhurbaşkanı adayı konusunda görüştüklerini nereden çıkarıyorsun?

Başka ne olacak? Teşekkür ziyareti olamaz. Hani, ABD Büyükelçisi'nin başı çektiği "elçiler açıklaması" için Kavala'nın kuzeni olan Akşener teşekkür etmek isteseydi, görüşme elçilikte gerçekleşirdi.