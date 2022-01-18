Fondaş medya tutuştu! Panik havasıyla manşetlerden muhalefete ihtar gibi yazı

Bütün siyasetini medyada algı operasyonuna, sosyal medya trollerine ve manipülasyona bağlayan muhalefet ve fondaş medyası, aylardır 2023 seçimleri için seçmenine "zafer" sloganları sattı.
"Geliyor gelmekte olan" ve benzeri söylemlerle muhalefetin 2023 seçimlerinde çok ciddi bir şekilde başarıya ulaşacağı ve iktidarın kan kaybettiği şeklinde yalanlar servis edildi.
Muhalefetin bu "algı" projesi, maaşa bağladığı gazeteciler, reklam bastığı haber kanalları ve sosyal medya trollerince yayıldı, seçmen her seçimde hüsrana uğrayan muhalefet cephesinin bu kez seçimlerden galip çıkacağına inandırıldı.
SÜREÇ DARALDIKÇA TUTUŞTULAR
Fakat siyaset sosyal medya ve fondaş kanalların yaratmaya çalıştığı algı operasyonlarından ibaret değil. Öyle ki seçmenler uzun bir süre boyunca sanal bir zafere inandırılsa da seçim yaklaştıkça ayağı yere basmayan algı operasyonları ve sipariş anketler bir bir çöktü, aylarca muhalefeti parlatan fondaş medya bu kez panik havasıyla muhalefete akıl vermeye, manşetlerden ihtar çekmeye, "böyle giderse kaybedeceğiz" demeye başladı.
FONDAŞ BİRGÜN'DE PANİK HAVASI HAKİM: HAMLE ÜSTÜNLÜĞÜ SARAY'A GEÇMEMELİ
Aylardır aldığı fonlarla CHP'yi köpürten Fondaş BirGün gazetesi, bugün dikkat çeken bir manşetle okurlarının karşısına çıktı. Toz pembe bir çerçeve çizmeyi bir kenara bırakan BirGün, maddeler halinde bir yazı yazarak muhalefete yol haritası çizdi. BirGün'ün yazısında umutsuzluk ve panik havasının olduğu, "böyle giderse kaybedeceğiz" gerçeğiyle yüzleşildiği görüldü.