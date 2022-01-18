Fondaş medya tutuştu! Panik havasıyla manşetlerden muhalefete ihtar gibi yazı

Ekonomik krizin doğal sonucu olarak iktidarın kendiliğinden gideceğini düşünen, sadece sandığı adres gösteren, seçimden sonra her türlü sorunu çözeceğini beyan eden bir siyaset tarzı yurttaşa çok güven vermiyor. Bunu da iktidar partileri gerilerken muhalefet partilerinin oyunu yükseltememesinden anlamak mümkün.



Sadece Millet Cephesi ya da HDP değil, sol-sosyalist partiler için de sürekli seçim, milletvekilliği ve Meclis gibi konuların gündeme gelmesi bugünden atılması gereken adımların ertelenmesine yol açıyor. Toplumun yanıt arayan sorunları, öznesini beklemeye devam ediyor.



İktidar ve muhalefet bloku açısından bir tür pat noktasına gelinmesi ve epeydir güç dengelerinin yerinde durması seçim tarihi yaklaştıkça Erdoğan'ın işine yarayacaktır. Bunu ancak halkın sorularını merkeze alan bir mücadele programı ve hattı değiştirebilir. Bu noktada sol-sosyalist yapıların alacağı tutum belirleyici önemdedir.



Türkiye'nin seçime normal koşullarda gitmeyeceği açık. Erdoğan, tüm koşuları kendi lehine düzenleyerek seçimi kazanmanın planlarını şimdiden yapmaya başladı.



Meclis muhalefetinin bugüne kadar izlediği siyasal çizgiyle ülkenin sorunlarının çözülmesi beklenmez. Ülkenin ilerici birikimi, bugün mevcut rejimi ortadan kaldırma mücadelesini restorasyon çizgisinin eleştirisiyle birleştirerek sürdürmek zorunda.

Bugün muhalefet topluma krize karşı çıkış olabilecek bir politik alternatif sunmaktan yoksundur ki bu da muhalefetin belli bir sınırda kalmasına neden oluyor, bu sınırın aşılması solun değişim programıyla gerçekleşebilir.