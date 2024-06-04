Türksat 6A uydusunun ABD yolculuğu başlıyor! Haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacağız

YERLİ ÜRETİM

TÜRKSAT 6A projesiyle de;uydu teknolojindeki yetkinliklerimizi; görüntüleme uydularına nazaran daha yüksek irtifada daha uzun süre görev yapan ve sofistike teknolojik ekipmanları bünyesinde barındıran haberleşme uydularının üretiminde değerlendirdik. Tasarım, alt bileşen üretim, entegrasyon ve test olmak üzere tüm aşamalarıyla yerli olarak gerçekleştirilen proje sürecinde uydumuzun uçuş bilgisayarları, güç dağıtım ve düzenleme birimleri, yıldız izler, tepki tekeri, elektrikli itki sistemi (EİS) gibi 24 farklı çeşitte toplam 84 ekipmanı yerli olarak ürettik. ÇEVRESEL TESTLER

Sistem entegrasyonu sonrasında ise aralarında uydunun fırlatma esnasında maruz kalacağı titreşim ve akustik yüklerinin simüle edildiği mekanik testler, uzaydaki ısıl şartların ve vakum ortamının simüle edildiği ısıl vakum testleri, anten performans testleri, güneş paneli ve antenlerin açılma testleri, fırlatıcı arayüzü ile ayrılma ve şok testleri gibi 396 çevresel ve fonksiyonel testi tamamladık. Çevresel testler öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen işlevsel testler ile uydumuzun uzay şartlarına uygunluğunu doğruladık. TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, ASELSAN ve CTech ekiplerinin bir arada çalıştığı projenin üretim ve test süreçlerini başarıyla tamamladık.

YÖRÜNGE GÖREVİ

Yürütülecek son testler sonrasında 8 Temmuz haftasında fırlatılması planlanan 4,2 ton ağırlığındaki uydumuz dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta yer sabit yörüngede görev alacak. Fırlatma sonrasında uydumuzun yörüngeye yerleşme operasyonunu kendi ekiplerimiz gerçekleştirecek. Yapılacak yörünge kabul testleri ve devreye alma işlemleri sonrasında TÜRKSAT 6A uydumuz, ülkemizin ulusal uydu operatörü Türksat A.Ş.'ye on beş yıldan fazla işletmesi için teslim edilecek ve hizmet vermeye başlayacak. İFTİHAR KAYNAĞI

Uydumuz bünyesindeki yazılımların tamamen yerli imkanlarla geliştirilmesi, entegrasyon ve test faaliyetlerinin ülkemizde yürütülmesi sayesinde yakaladığımız yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı bizim için başka iftihar kaynağıdır. Dönem dönem 400'e yakın arkadaşımızın ortak çalışma yürüttüğü bu projeyle ülkemizin uzay alanında yetişmiş personel gücünü artırılmasını sağladık. Bugüne kadar haberleşme uydularını yurt dışı firmalardan temin eden ülkemiz, 6A ile birlikte haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacaktır.





MİLLİ UYDU MARKASI

Uydu teknolojilerinde bugüne dek elde ettiğimiz Ar-Ge ve üretim kabiliyetimizi ticarileştireceğiz. Ülkemizin stratejik güvenliği için Milli uydu markamızı oluşturacağız. İddiamızı yeni projelerle sürdüreceğiz. Uydu üretimi ve geliştirme sürecinde elde ettiğimiz teknolojik yetkinlikler, operasyonel kabiliyetlerden Ay Misyonumuzda yararlanacağız. TÜRK ASTRONOT VE BİLİM MİSYONU

Uzay teknolojilerinin uydu ile sınırlı olmadığının farkındayız. İnşa ettiğimiz ekosistemle; uzayın sunduğu sınırsız fırsatlardan yararlanmaya fazlasıyla hazır durumdayız. Bu hedef doğrultusunda, uzay teknolojilerinin gelecekte kritik öneme sahip olacağını öngörerek, 2018'de Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerimizi tayin eden Millî Uzay Programı'mızı ilan etti. Program kapsamında 10 hedef belirledik. Bu hedeflerden bir tanesi de "Türk Astronot ve Bilim Misyonu"dur. YÖRÜNGE ALTI UÇUŞU

Misyon kapsamında; Türk bilim insanlarının hazırladığı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki laboratuvar altyapısında mikroyerçekimi koşullarında yapılabilecek on üç bilimsel deneyi Astronotumuz Alper Gezeravcı başarıyla tamamladı. Diğer astronotumuz Tuva Cihangir Atasever de 8 Haziran'da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirecek. 1,5 saatlik bir sürede gerçekleşmesi planlanan bu uçuşun 3 dakikalık bir serbest düşme fazında astronotumuz mikro yerçekimi ortamında; biyolojik moleküllerden gen analizlerine, metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere, insülin kaleminden radyasyon analizine kadar 7 deneyi icra edecek.





UZAYA TOPLUMSAL İLGİYİ ARTIRACAĞIZ

Millî Uzay Programı'mız kapsamında, Ankara'da uzay teknoloji geliştirme bölgesi kuracak, uzay sanayimizi geliştireceğiz. Uzaya bağımsız erişim programımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ay Programımız kapsamında, millî imkânlarla geliştirdiğimiz itki sistemine sahip, kendi mühendislerimizin ve bilim insanlarımızın tasarladığı ve ürettiği uzay aracıyla aya erişeceğiz. Türkiye Ulusal Gözlemevleri çatısı altında, ileri seviyede uzay gözlemleri için kurmakta olduğumuz Doğu Anadolu Gözlemevi projesini tamamlayarak, bölgemizin en gelişmiş teleskopuna sahip olacağız. Uzaya yönelik toplumsal ilgiyi artırmaya devam edeceğiz. UZAY EKONOMİSİ

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i paydaşlarımızla birlikte düzenlemeyi sürdüreceğiz. Gökyüzü şenlikleriyle, eğitim ve girişimci destek programlarıyla uzay bilimi ve teknolojilerinde ülkemizin en kıymetli hazinesi insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında, "Türkiye Yüzyılı"nda küresel uzay ekonomisinden pay alan, uzayın sunduğu fırsatlarından en üst düzeyde yararlanan, uzay bilimi ve teknolojilerinde varlığını ispat eden bir Türkiye'ye şahitlik edeceğiz. Yapılan konuşmaların ardından TÜBİTAK UZAY önderliğinde TUSAŞ, Aselsan, Ctech ortaklığıyla geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, TUSAŞ Uçuş Alanı'ndan ABD, Cape Canaveral'a götürülmek üzere An-124 kargo uçağına yüklendi. Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Ayrıca hukuken de gizli olabilir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ve yayınlanamaz. Mesajın yetkili alıcısı değilseniz hiçbir kısmını kopyalayamaz, başkasına gönderemez veya hiçbir şekilde kullanamazsınız.