Erden Timur Galatasaray’daki görevinden ayrıldığını açıkladı! Sarı - kırmızılılarda bir dönem sona erdi

Konu şuna döndü, nazlandı falan. Öyle olmadı. İzah edeceğim. Şampiyonluk gününe kadar kimse böyle bir şey diyemezdi. Reddederdim. Şampiyonluk en önemli şey. 2 gün sonra açıklayabilirdim ama öyle değil. Süreç uzadıkça zarar verdiğimi bile bile devam etmem gerekiyordu. Yazılı açıklamadan basın toplantısına dönmemin nedeni bana gönderilen şahsi mesajları, okusanız ağlarsanız, bunlar camiadan önemli insanlar, özellikle göndermişler. sosyal medyadaki bol takipçili hesaplara, bu şeyleri göndererek, biz kaç yaşında insanlarız, bizleri de reddediyor, bu işin altında başka bir iş var diye herkese bir servis.

Elimde olmayan nedenlerden dolayı 1 aydır gündemi meşgul ettiğim için tüm kamuoyundan özür diliyorum.

İftiralara, haksızlıklara 14 ay dayanmamın tek sebebi Galatasaray'dı. Bu dışarıdan, rakiplerin yaptığı bir şey değil. Bunlardan hiçbir sıkıntı duymam. Ama içeriden olduğu vakit bunun çaresi olmuyor.

Başka tutunacak bir dalım olsa, hiçbir şekilde bu kararı almazdım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Söylenen şeyler çok ağır. Ne komisyonculuğumuz ne arsızlığımız ne hırsızlığımız hiçbir şey kalmadı. Taraftar bırakmamı istemiyor, bende istemiyorum ama hiçbir dal yok. Kan kustum kızılcık şerbeti içtim



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