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Gaziantep'te korkunç cinayet! Çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu! Çuvala konulup...

Gaziantep'te vahşeti andıran bir cinayet yaşandı. Şehitkamil ilçesinde bir çöp konteyneri içine çuvala konarak atılmış kadın cesedi bulundu. Henüz genç olduğu öğrenilen kadının cesedinin içler acısı halde olduğu belirtiliyor. Kadını öldürüp kaçan zanlıyı yakalama çalışması başlatıldı.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 01:58 Güncelleme 04 Haziran 2024, 07:11
Gaziantep’te korkunç cinayet! Çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu! Çuvala konulup...

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Gaziantep'te çuvala konulup çöp konteynerine atılmış bir kadın cesedi bulundu. Olay sonrası çevredeki bir evde inceleme başlatıldı.

ÇUVALA KONUP ATILMIŞ

Korkunç olay, Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir çöp konteynerine çöp atmak isteyen vatandaşlar çuval içerisinde bir kadın cesedi olduğunu fark etti. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BOĞAZI KESİLMİŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra çöp konteynerinde inceleme başlattı.

Ekiplerin ilk incelemesi sonrası yabancı uyruklu olan 25 yaşlarındaki kadının çevredeki bir evde boğazından bıçaklanıp öldürüldükten sonra çuvala koyularak çöpe atıldığı tespit edildi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Çöp konteynerinde bulunan kadın cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAÇAN ZANLI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay sonrası kaçtığı tespit edilen katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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Gaziantep’te korkunç cinayet! Çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu! Çuvala konulup...
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