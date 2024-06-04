Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! Görgü tanığı kahramanlığı böyle anlattı: "Üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi"

Olayın meydana geliş sebebinin kaza kırım ekibinin incelemesi ve idari tahkikatın sonucunda açıklığa kavuşacağı kaydedildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise "Kahraman silah arkadaşlarımız 4 Haziran'da şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." açıklamasını yaptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağın düşmesine ilişkin adli tıp uzmanlarının olay yerinde incelemeleri sürüyor.
Kaza kırım ekibinin de olay yerinde teknik çalışması devam ediyor.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı da kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ TARLADA ÇALIŞIYORDU: ÜZERİMİZE DÜŞMEMEK İÇİN YÖN DEĞİŞTİRDİ
Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düştüğü tarlada çalışan Salih İçer, uçağın düşmeden önce üstlerinden geçip Kayseri merkez yönüne seyrettiğini söyledi.
İçer, şu ifadeleri kullandı:
"Geri geldikten sonra uçak dengesini kaybetti, sesi gitti. Sesi gittikten sonra direkt bize doğru geldi. Herhalde bizi gördü, arkadaşları da fark etti. Düşüşünü gördük. Bizi fark ettiği için yüzüstü aşağı indi. İner inmez zaten patladı. Müdahale edelim dedik, ateş olduğundan müdahale edemedik. Benim düşüncem, bize doğru gelirken bizi fark etti, tarlanın hemen başındaki arabada 5 çocuk vardı, tarlada da 15 eleman vardı. Bize doğru geliyordu, üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi."
DÜŞME ANI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
2 pilotun şehit olduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde uçağın ay çekirdeği tarlasına düştüğü görüldü.
ŞEHİTLERİMİZİN MAKAMI ALİ OLSUN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şehit düşen pilotlarla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Yerlikaya mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait eğitim uçağımız kaza kırıma uğramış, kazada 2 pilotumuz şehit olmuştur.
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Kahraman Ordumuza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.
Şehitlerimizin makamı âli olsun."