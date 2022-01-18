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ABD'li Chest Foundation kimleri fonluyor? Fondaş listesi güncellendi! PKK'ya yakın vakfa 44 bin dolar

ABD'li Chest Foundation kimleri fonluyor? Fondaş listesi güncellendi! PKK'ya yakın vakfa 44 bin dolar
18.01.2022 09:50

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Muhalif medya olarak bilinen ve açık açık Türkiye düşmanlığı yapan kuruluşlara Amerikan Chest Foundation Vakfı üzerinden para yağmaya devam ediyor. Vakıf fonladığı kuruluşlar listesini güncelledi. Yeni listeye BİANET, Serbestiyet ve Mezopotamya Vakfı da eklendi. BİANET ve Serbestiyet muhalif yayıncılıkları ile bilinirken, Mezopotamya Vakfı da PKK terör örgütüne yakınlığı ile tanınıyor.

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Türkiye'de hükümet karşıtı medya kuruluşlarına Amerikan Chest Foundation aracılığı ile para aktarılmaya devam ediliyor. Hrant Dink Vakfı, Bianet, İKSV, Mezopotamya, Medyascope ve 140Journos gibi birçok iktidar karşıtı medya grubuna yüksek miktarlarda ödeme yapıldığının tespit edilmesinin ardından yeni bir fon desteği daha geldi. Chrest Foundation Vakfı ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı muhalif medya kuruluşlarına yönelik fon listesini güncelledi. Listede Bianet, Mezopotamya ve Serbestiyet'in yer alması dikkat çekti.

MUHALİF MEDYAYA YURTDIŞINDAN YENİ FON DESTEĞİ
Amerikan Chest Foundation Vakfı ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, yaptıkları fonlamalarla ilgili yeni bir liste yayınladı. Listede yine muhalif medya kuruluşlarına para akıtıldığı görüldü. Daha önce, Hrant Dink Vakfı, Bianet, İKSV, Mezopotamya, Medyascope ve 140Journos gibi birçok iktidar karşıtı medya grubuna yüksek miktarlarda "bağış" yapıldığı tespit edilmişti.

BİANET'E TAM 1.8 MİLYON DOLARLIK FON AYRILDI
Açıklanan yeni listede hükümeti hedef alan paylaşımları ile gündeme gelen BİANET dikkatleri çekti.

Açıklanan yeni listeye göre, BİANET'in SIDA'dan sadece 2021 yılında 434 bin dolarlık ödeme aldığı belirlendi.

2019-2021 arasındaki üç yılda kurumun SIDA'dan toplamda 1.8 milyon dolarlık destek aldığı görüldü.

Chrest Foundation, 2021'de "Sivil toplum reformu çabaları etrafında farkındalık yaratmak" amacıyla Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği'ne 59 bin dolar daha ödeme yaptı.

PKK'YA YAKIN VAKFA 44 BİN DOLAR
Desteklenen kuruluşlar arasında PKK terör örgütüne yakınlığı ile dikkat çeken Mezopotamya Vakfı da yer aldı. Vakfa, "Kürtçe dili öğretim materyalleri üretmek" adı altında 44 bin dolar ödeme yapıldı.

Yine sık sık hükümeti hedef alan, muhalefeti açıktan destekleyen paylaşımlarla dikkat çeken Serbestiyet'e de yeni fon desteği verildi.

Yanlı tutumu herkes tarafından bilinen Serbestiyet'e verilen 49 bin 905 dolarlık ödeme için, "Partizan olmayan habercilik yapılması" ifadesinin kullanılması da dikkat çekti.

Fon desteği alan kuruluşlar arasında Hrant Dink Vakfı ve İKSV'de yer alıyor.

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