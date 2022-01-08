Tekzip edilmiş iftirayı gündeme getiren Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den belgelerle yanıt: Alenen yalan söylüyor





AK PARTİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

İBB tarafından AK Parti'ye araçlar tahsis edildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'dan yanıt geldi.



AK Partili Dağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



Söz konusu iftiranın ilk olarak Yeniçağ Gazetesi tarafından ortaya atıldığının altını çizen Dağ, iddiaların aynı gün içerisinde tekzip edildiğini bildirdi ve "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir TV programında AK Parti'ye araçlar tahsis edildiğini iddia etti. İBB araçlarının partimize tahsis edildiği iftirası ilk olarak 03.05.2021 tarihli Yeniçağ Gazetesi'nde ortaya atılmış aynı gün içerisinde partimizce tekzip edilmiştir" ifadelerini kullandı.