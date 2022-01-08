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    • 09.01.2022 00:27
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    • 09.01.2022 00:29
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    Tekzip edilmiş iftirayı gündeme getiren Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den belgelerle yanıt: Alenen yalan söylüyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında 'çamur at izi kalsın' siyasetini sürdürdü ve İBB tarafından AK Parti'ye araçlar tahsis edildiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun mesnetsiz iddiasına AK Parti'den yanıt gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, "Sayın Genel Başkan tekzip edilmiş bir yalanı tekrar gündeme getirerek ne hedefliyorsunuz? Alenen yalan söylüyor ve gayri ahlaki siyasi yaklaşımınızı ısrarla sürdürüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun yalanına belgelerle yanıt!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, katılıdığı canlı yayında mesnetsiz iddialar üzerinden hükümeti ve AK Parti'yi hedef aldı.

    Önce Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı baskın üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u hedef gösteren Kılıçdaroğlu, daha sonra Ulaştırma Bakanı Adil Karaismaioğlu'nun İBB'de Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemle ile ilgili çeşitli iddialar ortaya attı.


    CHP liderinin iddialarına Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yayına bağlanarak yanıt verdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, iftira ve algıya dayalı söylemlerini bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden sürdürdü.



    AK PARTİ'DEN YANIT GECİKMEDİ
    İBB tarafından AK Parti'ye araçlar tahsis edildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'dan yanıt geldi.

    AK Partili Dağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

    Söz konusu iftiranın ilk olarak Yeniçağ Gazetesi tarafından ortaya atıldığının altını çizen Dağ, iddiaların aynı gün içerisinde tekzip edildiğini bildirdi ve "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir TV programında AK Parti'ye araçlar tahsis edildiğini iddia etti. İBB araçlarının partimize tahsis edildiği iftirası ilk olarak 03.05.2021 tarihli Yeniçağ Gazetesi'nde ortaya atılmış aynı gün içerisinde partimizce tekzip edilmiştir" ifadelerini kullandı.



        "KILIÇDAROĞLU ALENEN YALAN SÖYLÜYOR"
        Dağ, "Tekzip metni de 09.05.2021 tarihinde ilgili gazetede yayınlanmıştır. Sayın Genel Başkan tekzip edilmiş bir yalanı tekrar gündeme getirerek ne hedefliyorsunuz? Alenen yalan söylüyor ve gayri ahlaki siyasi yaklaşımınızı ısrarla sürdürüyorsunuz" dedi.


        Fotoğrafta: 3 Mayıs 2021 tarihli Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde yer alan iftira


        Fotoğrafta: AK Parti'nin Yeniçağ'ın iftirası üzerine gönderdiği ihtarname


        Fotoğrafta: AK Parti'nin Yeniçağ'ın iftirası üzerine gönderdiği ihtarname
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            Haberler Güncel Tekzip edilmiş iftirayı gündeme getiren Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den belgelerle yanıt: Alenen yalan söylüyor
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