Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kılıçdaroğlu'nun 'MEB' üzerinden giriştiği algı oyununu bozdu!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer devlet kurumlarını basmayı adet halin getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'nı basmaya kalmasını ve arkasından oluşturmaya çalıştığı algı operasyonunu bozdu.

Katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun derdinin eğitim olmadığını belirten Özer şunları söyledi:

"Eğitimi siyasi malzeme yapmaktan çıkarmamız lazım. Bakanlığa başladığımdan itibaren tüm paydaşlarımıza kapım açık. Bizim herhangi bir kimseyle görüşmeme gibi bir durumumuz yok, yeter ki dert gerçekten eğitim olsun.

"DAVET ETTİM HİÇBİR CHP'Lİ GELMEDİ"

Milli Eğitim Şûrası'na, eğitim komisyonu toplantısına CHP'den kimse katılmadı. Ben davet ettim. Öğretmen atamasındaki mülakatlarla ilgili hiçbir dahlimizin olmadığı bir süreç üzerinden böyle bir siyaset yapılması... Her yüksek KPSS alan, mülakattan yüksek alamaz ki.

"AÇIKLAMA İSTEDİK YAPILMADI"

Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki "Danıştay kararına uymuyor." Biz de araştırdık gerçekten uymuyor mu diye ve bunun olmadığını gördük. Ertesi gün kamuoyu açıklaması yaptık bununla ilgili. Sayın Kılıçdaroğlu'nu MEB'in uymadığı Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz dedik, bir açıklama gelmedi.

"KILIÇDAROĞLU'NU BİZ ZİNCİRLE Mİ TUTUYORUZ?"

Danıştay'a yazdık, oradan da böyle bir karar olmadığı geldi. Siyasetin bu konu üzerinden bir sürece araçsallaştırılmasına ben yadırgadım, keşke hiç yaşanmasaydı. Sayın Kılıçdaroğlu protokol kapısından gelmedi. Kılıçdaroğlu'nu biz zincirle mi tutuyoruz? Bunlar üzerinden spekülasyon yapılmasını doğru bulmuyorum. Oralar hep eylemlerin yapıldığı yerler, sayın Kılıçdaroğlu'na özgü bir şey değil."

ZİNCİRİ KILIÇDAROĞLU'NUN KORUMASININ TALEP ETTİĞİ BELGELENMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun provokasyon sonrası yaptığı 'kapıları zincirlediler' iddiasının da Kılıçdaroğlu ve ekininin tezgahı olduğu belgelenmşti. MEB'in kapısının kilitlenmesinin Kılıçdaroğlu'nun korumasının talep ettiği ortaya çıktmıştı.