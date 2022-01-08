"DAHA ÖNCE CHP'LİLER DE DAHİL YÜZLERCE MİLLETVEKİLİ MEB'E GİTTİ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Gerçek bir Meclis Başkanı'nın milletvekillerinin hakkını ve hukukunu savunması gerektiğini söyledim." sözleri üzerine yeniden söz alan Şentop, "Sözlerinde 'gerçek meclis başkanı' olarak bahsediyor, ben gerçek başkanıyım. Anayasa ve içtüzüğe göre seçildim. O zaman sayın genel başkanın da genel başkanlığı tartışılır. Asgari nezaket ve hukuk çerçevesi içerisinde kalalım. Daha önce yüzlerce milletvekilinin farklı siyasi partilerin gittiği bakanla görüştüğü bir bakanlıktan bahsediyoruz. Bu durumu çok yanlış buluyorum, bu bir yanlış anlaşılmadır. TBMM Başkanı neden benim yanımda değil, neden kapılar kapalı? Özel bir planlamayla iş yapmak istiyorsunuz, Buyurun yapın ama bir malzeme olmadığım için beni suçlayamazsınız." ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU CANLI YAYINA KATILDI

Daha sonra Ulaştırma Bakanı Adil Karaismaioğlu'nun İBB'de Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemle ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da cevap gecikmedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu canlı yayına katıldı ve Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi.