CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı Habertürk canlı yayınında ortaya attığı iddialarla hükümeti hedef almayı sürdürürken Kılıçdaroğlu'na yanın canlı yayında önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi.
Mmülakatta elenen öğretmenleri bahane ederek Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) randevusuz bir ziyaret gerçekleştirmiş ve bakanlığa alınmayınca provokasyona imza atan Kılıçdaroğlu söz konusu gelişme sonrası TBMM Başkanı Şentop'un kendisine sahip çıkmadığını ve devreye girmediğini iddia etti.
ŞENTOP CANLI YAYINA BAĞLANDI
Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt canlı yayına bağlnan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.
"TBMM BAŞKANI'NIN GÖREVLERİNİ GAYET İYİ BİLİYOR"
Canlı yayına bağlanan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kılıçdaroğlu diyor ki; 'MEB'den randevu istedim, verilmedi. Bu konuda TBMM Başkanı sahip çıkmalıydı, devreye girmedi.' Siyasi parti temsilcileriyle günlük meselelerle ilgili polemiğe girmem, girmeyeceğim. Bu ilk değil o bakımdan devam edeceğini düşündüğümden açıklama yapmak istedim. Ben TBMM Başkanıyım, ben bu sıfatımın yanında hukukçuyum. Muhtelif dersler verdim. Bir vekilin anayasa ve içtüzükten kaynaklanan haklarının neler olduğunu, bu haklarla ilgili sorun yaşandığında TBMM Başkanı'nın nasıl müdahale edeceğini gayet iyi biliyor." diye konuştu.
"TBMM BAŞKANI SİYASİ MALZEME YAPILAMAZ"
Kendisinin ve bulunduğu makamın her taleplerini yerine getirecek bir makam olmadığının altını çizen Şentop, "Siyasi malzeme yapılmamı yanlış buluyorum. Oyunlar kurabilirler, kendileri ve kendileriyle birlikte gönüllü olanlar oynayabilir. bir oyuncu olarak TBMM Başkanı'nı davet etmek, ağır bir şekilde itham etmek yanlıştır ve çok vahimdir. Siyasi parti genel başkanları istediği gibi konuşsunlar ama kamuoyuna yanıltıcı açıklamalar yapmasınlar. Meclis başkanından böyle bir siyasi çalışmanın yanlış olduğunu söylemek istiyorum." dedi.